۶ ویژگی سامسونگ که در هیچ گوشی اندرویدی دیگری وجود ندارد
گوشیهای سامسونگ با مجموعهای از ویژگیهای انحصاری و پیشرفته خود تجربهای بینظیر را برای کاربران به ارمغان میآورند که در هیچ گوشی اندرویدی دیگری نمیتوان یافت و ارزش تجربه آن را دارد.
در دنیای رقابتی گوشیهای هوشمند، سامسونگ همواره جایگاه ویژهای داشته و با رابط کاربری One UI خود، فراتر از اندروید خام امکاناتی منحصر به فرد ارائه میدهد. در حالی که ممکن است برخی این برند را به دلیل برنامههای از پیش نصبشده یا سرعت شارژ کمتر مورد انتقاد قرار دهند، گستره قابلیتهای آن بیبدیل است. بسیاری از این ویژگیهای گوشی های سامسونگ به اندازهای کارآمد و ضروری شدهاند که کاربران پس از عادت به آنها، مهاجرت به برندی دیگر را نوعی تنزل تجربه میدانند.
پوشه امن: ویژگی انحصاری سامسونگ برای حریم خصوصی
پوشه امن (Secure Folder) در گوشیهای سامسونگ، فضایی مجزا و رمزگذاریشده برای ذخیره برنامهها، عکسها و فایلهای خصوصی فراهم میکند. این پوشه با پین، رمز عبور یا اثر انگشت مستقل محافظت میشود و دادههای آن کاملاً از پروفایل اصلی جدا هستند و امنیت بالایی دارند. قابلیت پنهان کردن آیکون این پوشه نیز وجود دارد که امنیت و حریم خصوصی را دوچندان میکند و نیاز به پروفایل چندکاربره را در One UI تا حدی جبران میکند.
ابزار تحلیلگر Wi-Fi داخلی
ابزار تحلیلگر Wi-Fi یکی از دیگر ویژگی های پنهان گوشی های سامسونگ است که به کاربران امکان میدهد تا مشکلات شبکه خانگی خود را برطرف کنند. این ابزار قادر است قدرت سیگنال وایفای را در محیط خانه نقشهبرداری کند و نقاط کور را شناسایی کند. همچنین با اسکن کانالهای Wi-Fi، کانالهای شلوغ را نشان میدهد تا با تغییر به کانال خلوتتر، سرعت اتصال بهبود یابد و تجربه اینترنتی روانتری داشته باشید.
سامسونگ DeX: گوشی شما یک کامپیوتر
سامسونگ دکس(Samsung DeX) گوشی سامسونگ شما را به یک کامپیوتر شخصی تبدیل میکند. با اتصال به مانیتور یا تلویزیون و اضافه کردن کیبورد و ماوس، میتوانید از پنجرههای قابل تغییر اندازه، نوار وظیفه و مدیریت فایل کشیدن و رها کردن لذت ببرید. این قابلیت برنامههای مرورگر، آفیس و ایمیل را به گونهای اجرا میکند که بیشتر شبیه نسخههای دسکتاپ عمل کنند و تجربهای چندوظیفهای مشابه کامپیوتر را فراهم میآورد.
گود لاک (Good Lock): شخصیسازی بیحد و مرز
گود لاک (Good Lock) اپلیکیشن رسمی سامسونگ برای شخصیسازی است که قابلیتهای بینظیری را برای گوشیهای گلکسی فراهم میآورد. این برنامه به عنوان یک هاب عمل کرده و به کاربران اجازه میدهد ماژولهای مختلفی را برای سفارشیسازی صفحه اصلی، صفحه قفل، کیبورد، نوتیفیکیشنها و تمها دانلود کنند. گود لاک امکاناتی مانند نمایشگر سرعت اینترنت، تنظیمات پنهان دوربین، نقشهبرداری مجدد دکمهها و حالت یکدستی پیشرفته را ارائه میدهد و ماژولهای آن به طور مداوم با ویژگیهای جدید بهروز میشوند.
پشتیبانگیری ابری موقت و رایگان
پشتیبانگیری ابری موقت یکی از دیگر ویژگیهای گوشیهای سامسونگ است که به کاربران امکان میدهد تمام دادههای گوشی شامل برنامهها، عکسها، ویدئوها، مخاطبین، پیامها، تنظیمات و حتی اطلاعات پوشه امن را به صورت رایگان تا ۳۰ روز در فضای ابری سامسونگ ذخیره کنند. این ویژگی عمدتاً برای تعویض دستگاه یا بازنشانی کارخانهای گوشی بدون از دست دادن اطلاعات طراحی شده است و بسیار کاربردی است.
حالتها و روتینها (Modes and Routines): خودکارسازی هوشمند
حالتها و روتینها (Modes and Routines) ابزاری قدرتمند برای خودکارسازی اقدامات روزمره در گوشیهای سامسونگ هستند. حالتها شامل تنظیمات از پیش تعیینشدهای مانند خواب، کار و ورزش هستند که با فعال شدن، تنظیمات نمایشگر، اعلانها، پروفایل صدا و حتی والپیپر را بر اساس فعالیت کاربر تغییر میدهند.
روتینها بر اساس قواعد اگر-آنگاه کار میکنند و امکان خودکارسازی کارهایی مانند تنظیم صدا هنگام اتصال هدفون یا فعالسازی حالت ذخیره باتری در شرایط خاص را فراهم میآورند. این ویژگیهای سامسونگ به شما اجازه میدهد تا گوشی خود را کاملاً هوشمند و متناسب با سبک زندگی خود تنظیم کنید.