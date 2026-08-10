قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: دوشنبه ۱۹ مرداد
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
188,016,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
185,510,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
250,686,000
|
طلای دست دوم
|
185,509,560
|
آبشده کمتر از کیلو
|
815,450,000
|
مثقال طلا
|
814,530,000
|انس طلا
|
4,343.43
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,880,000,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,845,400,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
949,000,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
528,000,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
282,000,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,830,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|910,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
470,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
27,870,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
58,720,000
|
حباب نیم سکه
|
3,590,000
|
حباب ربع سکه
|
50,680,000
|
حباب سکه گرمی
|
46,690,000