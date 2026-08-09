راههای شستن درست کلم بروکلی
مواد غذایی و به خصوص سبزیجاتی که ما در سبد غذایی خودمان استفاده می کنیم به دلیل اینکه به صورت خام مصرف می کنیم نیاز به رعایت بهداشت و شستشوی صحیح و بیشتری دارند که ما در این مطلب شما را با سه روش شستن کلم بروکلی آشنا می کنیم.
برای اینکه کلم بروکلی را تمیز بشوئیم شیوه های آن را به شکل تصویری برایتان آماده کرده ایم که اصول شست و شوی کلم بروکلی را آموزش می دهد.
روش اول: شستشوی کامل با آب
برای شستن کلم بروکلی جهت از بین بردن کرم و انگلهای موجود در آن، باید کلم بروکلی را زیر شیر آب قرار بدهید. با دستتان یا برس تمام قسمتهای کلم بروکلی را خوب تمیز کنید. وقتی تمام شد، با یک حوله تمیز آرام خشک کنید و برای پختن آمادهاش کنید.
روش دوم: استفاده از محلول آب نمک
برای شستن کلم بروکلی و انگل زدایی کلم بروکلی، آن را به مدت 5 تا 10 دقیقه داخل محلول آب نمک قرار دهید تا پشه ها از لابهلای آن بیرون بروند و بعد از آن کلم را با آب بشویید.
روش سوم: شستن کلم بروکلی با سرکه
کلم بروکلی را بین 5 تا 10 دقیقه داخل سرکه بگذارید. تا وقتی که کاملا خیس خورد، با آب خوب بشویید و سپس با دستمالی تمیز خشک کنید.
کلم بروکلی ها را با قرار دادن در آب جوش انگل زدایی کنید.
چگونه کرم های داخل کلم بروکلی را از بین ببریم؟
• ابتدا به مدت ۱۰ دقیقه بروکلی ها را در ۳ لیتر آب ولرم همراه با یک گرم (نصف قاشق چایخوری) پودر پرکلرین ۷۰ درصد خیس کنید. سپس کلم انگل زدایی شده را از روی کفاب جمعآوری کرده و آن را دوباره با آب سالم شستشو دهید تا باقی مانده مایع ضدعفونی کننده از آن جدا شود.
• یک روش دیگر هم برای از بین بردن انگل های بروکلی، این است که آنها را حدود 3 دقیقه در آب جوش بگذارید. به این ترتیب می توانید با خیال راحت از این سبزی مفید استفاده کنید.
برای طبخ کلم بروکلی، روشهای گوناگونی وجود دارد اما پختن درون آب و روی اجاق گاز و بخارپز کردن با اندکی نمک و یک قاشق سوپخوری روغن زیتون بهترین روش های پختن کلم بروکلی است. اگر دوست دارید کلم بروکلی هایتان را بپزید باید دقت کنید که حتما بعد از ۵ دقیقه آن ها را کنترل کنید. برای این کار، کافی است یک چنگال را درون کلم ها فرو کنید تا مطمئن شوید کاملا پخته است. اگر پخته بود فورا آن ها را از روی شعله مستقیم بردارید.
یادتان باشد کلم بروکلی به حرارت حساس است و فورا از بین میرود. یک روش دیگر هم برای از بین بردن انگل های بروکلی گذاشتن آن ها در ۳ دقیقه آب جوش است. با این ترتیب می توانید با خیال راحت از این سبزی مفید استفاده کنید. راه دیگر هم خیس کردن بروکلی به مدت ۵ دقیقه در آب همراه با سرکه و یا نمک به میزانی است که آب طعم ترشی و یا شوری را بگیرد.