به چه علت کودکان دچار فشارخون میشوند؟
در صورتی که کودکان در سنین پایین فشار خون بالا داشته باشند، میتواند نشانه بیماری زمینهای باشد، کودکانی که در سنین بالاتر هستند، اما ممکن است به دلایلی مانند تغذیه نامناسب و عدم فعالیت ورزشی دچار چنین مشکلی شده باشند.
دکتر عبدالرضا نوروزی، متخصص با بیان این که زمینههای فشار خون میتواند از کودکی آغاز شوند، درباره انواع فشار خون میگوید: بیماری فشار خون دو نوع است؛ فشار خونهای اولیه که امکان دارد به دلیل اختلال در کلیه و سیستم قلب و عروق پیش آمده باشد و عامل یک یا دو درصد فشار خونهاست. اما ۹۸ درصد از فشار خونها ثانویه هستند که به برنامههای تغذیهای و اختلالات وزن یعنی چاقی مرتبط میشوند.
او بیتحرکی و بازیهای کامپیوتری را یکی از عوامل مهم دیگر در چاقی کودکان عنوان میکند و ادامه میدهد: بسیاری از کودکان ورزش نمیکنند و ساعتها بدون تحرک به تماشای تلویزیون یا بازیهای کامپیوتری میپردازند، به همین دلیل احتمال چاقی در آنها افزایش پیدا میکند.
چرا کودکان فشار خون میگیرند؟
این متخصص به دلایل بروز فشار خون در کودکان هم اشاره میکند و میگوید: نسل جدید در حال حاضر نسبت به کودکان نسلهای قبلتر وزن بیشتری دارند و طبعا ما میتوانیم فشار خون را در سنین پائینتر هم مشاهده کنیم. عادتهای غذایی مانند نوشیدنیهای قندی که میتوان در میان آنها به آبمیوههای صنعتی و نوشابههای گازدار اشاره کرد همچنین انواع اسنکها و فست فودهای پرنمک هم در این زمینه اثرگذار هستند. امروزه افزایش فشار خون در بچهها به دلیل رژیم غذایی نادرست و افزایش وزن و چاقی زودتر رخ میدهد. در بچههای مبتلا به چاقی هم از همان سن ۷ یا ۸ سالگی میتوان علائم و عوارض افزایش فشار خون را مشاهده کرد.
نوروزی درباره راهکارهای کننترل و درمان فشار خون در کودکان عنوان میکند: مقدار زمانی که کودک برای بازی کامپیوتری یا تماشای تلویزیون صرف میکند را محدود کنید. در رژیم غذایی کودک تغییراتی ایجاد کرده و ورزش منظم را نیز به برنامه هفتگی او اضافه کنید. فشار خون کودک هم طبق توصیه پزشک وی به طور مرتب چک شود.