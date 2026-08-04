رقمهای عجیب و غریب اجاره در بازار تهران/ اجاره آپارتمان در گرانترین مناطق تهران چقدر است؟
اجاره آپارتمان در شمال تهران حداقل سه برابر محلههای مرکز شهر هزینه دارد.
قبلا در گزارش اجاره آپارتمان در مرکز تهران وضعیت مستاجری را تصور کردیم که با ۵۰۰ میلیون پول پیش دنبال اجاره واحد یک یا دوخوابه است. در این حالت اجارهبهای ماهانه چیزی بین ۲۰ تا ۶۰ میلیون تومان تمام میشد اما همین وضعیت در شمال شهر میتواند تا ۱۸۰ میلیون تومان آب بخورد.
مثلا آپارتمان ۱۲۰ متری که دو اتاق خواب دارد، در محدوده الهیه تهران برای اجاره به املاکیهای آن محدود سپرده شده است. مالک واحد رقم ودیعه را ۵۰۰ میلیون تومان تعیین کرده و مستاجر باید هر ماه ۱۸۰ میلیون تومان اجاره بپردازد.
جالب اینکه ۲۰ سال از زمان ساخت واحد میگذرد. در همان محدوده آپارتمان ۱۵۰ متری دیگری وجود دارد که رقم ودیعه و اجاره ماهانه آن به ترتیب ۵۰۰ و ۱۶۰ میلیون تومان تعیین شده است. این یکی ۱۰ سال پیش ساخته شده و مثل واحد قبلی به اسم واحد فولامکانات اجاره داده میشود.
یکی از خانههای واقع در بلوار اندرزگو با متراژ ۱۱۰ متر اجاره داده میشود. مستاجر کنار ودیعه ۵۰۰ میلیونی باید ماهی ۱۱۰ میلیون به حساب صاحبخانه واریز کند. البته امکان تبدیل ودیعه و اجاره وجود دارد و اگر مستاجر ۴.۵ میلیارد به عنوان پول پیش به صاحبخانه بدهد، وضعیت قرارداد به رهن کامل تغییر میکند.
آپارتمان ۸۰ متری دیگری در محله محمودیه تهران وجود دارد. نکته جالب درباره این فایل این است که به اسم واحد زیرهمکف اجاره داده میشود اما رقم اجاره ماهانه آن ۷۰ میلیون تومان است.
آپارتمان ۱۲۸ متری با سه اتاق خواب در محله زعفرانیه تهران آگهی شده است. صابخانه این واحد انتظار دارد علاوه بر ودیعه ۵۰۰ میلیون تومانی، مستاجر ماهی ۱۲۶ میلیون تومان هم اجاره بپردازد. مستاجر میتواند از پارکینگ استفاده کند و در ساختمان آسانسور هم هست اما در امکانات واحد چیزی به اسم انباری دیده نمیشود.
اجاره واحدهای یکخوابه قطعا هزینه کمتری دارد. مثلا یک واحد ۵۵ متری در قیطریه تهران با ۵۰۰ میلیون پول پیش و ۴۰ میلیون تومان اجاره ماهانه در دسترس مستاجران این محدوده است. البته نکته منفی واحد نداشتن آسانسور برای خانهای است که طبقه سوم قرار دارد و در ساختمان خبری از پارکینگ هم نیست.
در محله فرمانیه واحد مشابهی وجود دارد که رقم اجاره ماهانه آن به ۳۵ میلیون تومان تقلیل پیدا میکند. این یکی هم بدون آسانسور و پارکینگ اجاره داده میشود و متراژ آن ۴۰ متر است.
وقتی گزارش اجاره آپارتمان در ارزانترین مناطق تهران را بررسی میکردیم، متوجه شدیم امکان رهن کامل آپارتمان با ۵۰۰ میلیون بودجه وجود دارد. حالا اگر مستاجری در شمال شهر و گرانترین محلههای تهران دنبال رهن کامل آپارتمان باشد، باید برای خانههای یکخوابه حداقل دو میلیارد و ۵۰۰ پول وسط بگذارد.
|
موقعیت
|
متراژ
|
عمر بنا
|
اتاق
|
توضیحات
|
ودیعه
|
اجاره ماهانه
|
الهیه
|
۱۲۰ متر
|
۲۰ سال
|
دو اتاق
|
دارای آسانسور و پارکینگ و انباری
|
۵۰۰ میلیون
|
۱۸۰ میلیون
|
الهیه
|
۱۵۰ متر
|
۱۰ سال
|
سه اتاق
|
دارای آسانسور و پارکینگ و انباری
|
۵۰۰ میلیون
|
۱۶۰ میلیون
|
بلوار اندرزگو
|
۱۱۰ متر
|
۷ سال
|
دو اتاق
|
دارای آسانسور و پارکینگ و انباری
|
۵۰۰ میلیون
|
۱۱۰ میلیون
|
محمودیه
|
۸۰ متر
|
۱۵ سال
|
یک اتاق
|
دارای پارکینگ و انباری
|
۵۰۰ میلیون
|
۷۰ میلیون
|
زعفرانیه
|
۱۲۸ متر
|
۱۷ سال
|
سه اتاق
|
دارای آسانسور و پارکینگ
|
۵۰۰ میلیون
|
۱۲۶ میلیون
|
قیطریه
|
۵۵ متر
|
۱۷ سال
|
یک اتاق
|
بدون امکانات
|
۵۰۰ میلیون
|
۴۰ میلیون
|
فرمانیه
|
۴۰ متر
|
۷ سال
|
یک اتاق
|
بدون آسانسور و پارکینگ
|
۵۰۰ میلیون
|
۳۵ میلیون