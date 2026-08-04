خطرات خوابیدن جلوی پنکه را جدی بگیرید
روشن گذاشتن پنکه هنگام خواب در شبهای گرم تابستان اگرچه به خنک شدن بدن کمک میکند، اما به گفته پزشکان، قرار گرفتن طولانیمدت در معرض جریان مستقیم هوا خطرات زیادی را در پی دارد.
روشن گذاشتن پنکه هنگام خواب در شبهای گرم تابستان اگرچه به خنک شدن بدن کمک میکند، اما به گفته پزشکان، قرار گرفتن طولانیمدت در معرض جریان مستقیم هوا میتواند باعث تشدید آلرژی، گرفتگی عضلات، خشکی گلو و حتی مشکلات پوستی شود.
خوابیدن جلوی پنکه چه عوارضی دارد؟
بسیاری از افراد در شبهای گرم تابستان برای فرار از گرما، پنکه را تا صبح روشن میگذارند. با این حال، متخصصان هشدار میدهند که وزش مداوم هوا، بهویژه اگر مستقیماً به سمت صورت یا بدن باشد، ممکن است برای برخی افراد مشکلاتی ایجاد کند.
۱. تشدید آلرژی و آسم
جریان هوای پنکه میتواند گردوغبار، گرده گیاهان و سایر آلایندههای موجود در اتاق را در هوا پخش کند. این موضوع در افراد مبتلا به آلرژی یا آسم ممکن است موجب عطسه، سرفه، خسخس سینه و گرفتگی بینی شود.
همچنین اگر پرههای پنکه بهطور منظم تمیز نشوند، گردوغبار انباشتهشده روی آنها نیز در فضای اتاق منتشر خواهد شد.
۲. گرفتگی و درد عضلات
وزش مداوم باد خنک روی یک بخش از بدن، بهویژه گردن و شانهها، میتواند باعث انقباض عضلات و ایجاد درد یا گرفتگی شود؛ زیرا بدن هنگام خواب برای ساعتها در یک وضعیت ثابت قرار دارد.
۳. خشکی بینی، گلو و سینوسها
قرار گرفتن طولانیمدت در معرض جریان هوا ممکن است رطوبت طبیعی بینی، دهان و گلو را کاهش دهد. این وضعیت میتواند به گلودرد، سرفه، گرفتگی بینی و حتی سردرد ناشی از التهاب سینوسها منجر شود.
۴. خشکی پوست و چشم
باد مستقیم پنکه باعث افزایش تبخیر رطوبت پوست و چشمها میشود. افرادی که از خشکی چشم، اگزما، پسوریازیس یا پوست خشک رنج میبرند، ممکن است این علائم را بیشتر تجربه کنند.
چگونه از این عوارض پیشگیری کنیم؟
کارشناسان توصیه میکنند برای کاهش این مشکلات:
پنکه را مستقیماً به سمت صورت یا بدن تنظیم نکنید.
پرههای پنکه را بهطور مرتب تمیز کنید.
رطوبت مناسب اتاق را حفظ کنید.
در صورت امکان از حالت چرخشی (Oscillation) پنکه استفاده کنید تا جریان هوا بهطور مداوم روی یک نقطه متمرکز نباشد.