خورش خلال اصیل کرمانشاهی به عنوان یک غذای پر گوشت و خوشمزه سرشار از ترکیباتی است که می‌تواند به تعیین مواد مغذی و معدنی مورد نیاز بدن شما کمک کند. استفاده از خلال بادام و زعفران در تهیه این غذا باعث شده است تا گفته شود، خورش خلال کرمانشاهی بسیار برای تقویت سیستم ایمنی و جلوگیری از بیماری‌های قلبی و عروقی مفید است. کرمانشاهی‌ها این غذا را به عنوان یکی از بهترین غذاها در جشن‌ها و مناسبت‌های شخصی و مذهبی در نظر می‌گیرند.

پس اگر اگه به دنبال یک خورش مجلسی و خاص هستید که مهمانهایتان را سورپرایز کند، حتماً این دستور را امتحان کن تا یک غذای فوق‌العاده رو تجربه کنی.

مواد لازم برای تهیه خورش خلال کرمانشاهی

برای داشتن خورشتی باکیفیت و طعمی بی‌نقص، استفاده از مواد اولیه تازه و مرغوب ضروری است. گوشت گوسفندی تازه با استخوان، بادام‌های خلال‌شده‌ی یکدست، زرشک سیاه کرمانشاهی و زعفران درجه‌یک، عناصر کلیدی در رسیدن به نتیجه‌ای مطلوب هستند. بهره‌گیری از روغن حیوانی اصیل نیز عطر و طعم غذا را دوچندان می‌کند. در خورش خلال کرمانشاهی از ادویه‌هایی استفاده می‌شود که هم طعم را متعادل می‌کنند و هم رایحه‌ای اصیل به غذا می‌بخشند.

گوشت گوسفند: ۳۰۰ تا ۶۰۰ گرم

خلال بادام: ۲۵۰ تا ۵۰۰ گرم

پیاز: ۴ عدد بزرگ

روغن حیوانی کرمانشاهی: به مقدار لازم

زعفران دم کرده: نصف پیمانه

لیمو عمانی: ۵ عدد

نمک و فلفل و زردچوبه: به مقدار لازم

زرشک: ۵ قاشق غذاخوری

رب گوجه فرنگی: به میزان لازم

چوب دارچین: ۱ عدد

گلاب: به میزان لازم

روغن مایع: به مقدار لازم

اگر بخواهی طعمی مجلسی‌تر داشته باشی، می‌توان مقدار کمی جوز هندی رنده‌شده هم اضافه کرد، البته بسیار کم و فقط برای عطر. این ترکیب ادویه‌ای باعث می‌شود خورشت خلال کرمانشاهی طعمی خاص، متعادل و مجلسی داشته باشد.

طرز تهیه خورش خلال مجلسی

برای تهیه خورش خلال کرمانشاهی در ابتدا نیاز است مقداری زرشک را بخیسانید تا تیرگی آن گرفته شود.البته زرشک سیاه، برخلاف زرشک قرمز، طعمی ملایم‌تر و رایحه‌ای خاص دارد که طعم کلی غذا را متعادل می‌سازد. این نوع زرشک باید در مراحل پایانی پخت افزوده شود تا هم رنگ خود را حفظ کند و هم خورشت را به‌صورت ملس و خوش‌طعم درآورد. همزمان مقداری خلال بادام را توی یه کاسه آب ولرم بریز و بذار حدود ۱ ساعت بمونه تا نرم بشه. بعد از اون، خلال‌ها رو آبکش کن و کنار بذار.

به یاد داشته باشید خیساندن خلال بادام در گلاب یا آب گرم، باعث نرم‌شدن و تقویت عطر طبیعی‌شان می‌شود. این فرآیند نه تنها به لطافت خورش کمک می‌کند، بلکه تجربه‌ای خوشایند از طعم و بافت را نیز رقم می‌زند.

در مرحله بعدی ضروری است که گوشت را بشویید و سپس به اندازه یک بند انگشت خورد کنید. البته این نکته را در نظر داشته باشید که در این مرحله می‌توانید بسته به سلیقه خود گوشت‌ها را بزرگ‌تر یا کوچک‌تر از اندازه استاندارد خورد کنید.

پیازها را پوست بکنید، بشویید و سپس رنده کنید. آب پیازها را بگیرید البته می توانید پیازها را به صورت نگینی هم خرد کنید و در یک ماهیتابه به همراه زردچوبه تفت دهید. تفت دادن پیاز باید به قدری انجام گیرد که رنگشان طلایی شود.گوشت‌های خرد شده را به پیازهای تفت داده اضافه و صبر کنید تا سرخ شود. پس از سرخ شدن گوشت‌ها، رب گوجه فرنگی، مقداری پودر زنجبیل و فلفل سیاه را به گوشت اضافه کنید و تفت دهید بعداز آن خلال بادامی که از قبل خیساندی رو هم اضافه کن و هم بزن.

حالا حدود ۴.۵ لیوان آب جوش به قابلمه اضافه کن و اجازه بده خورش خلال کرمانشاهی روی حرارت ملایم بپزه. پخت این خورش به زمان کافی نیاز داره تا گوشت کاملاً پخته بشه و خلال بادام طعم خورش رو به خودش جذب کنه. بعد از حدود ۲ ساعت که گوشت کاملاً پخته شد، زعفران دم‌کرده، گلاب و زرشک و لیمو عمانی را اضافه کن و اجازه بده خورش ۲۰ دقیقه دیگه جا بیفته. این مرحله باعث می‌شه خورش عطر و طعم فوق‌العاده‌ای پیدا کنه.

این خورش معمولاً با برنج زعفرانی سرو می‌شود که ترکیبش بی‌نظیره! برای تزئین می‌تونی از خلال بادام و زرشک سرخ‌شده استفاده کنی تا مجلسی‌تر بشه.

چند نکته برای خوشمزه‌تر شدن خورش خلال

برای تهیه خورش خلال کرمانشاهی بهتر است از گوشت مغز ران گوسفندی استفاده کنید. گوشت گوسفندی طعم و عطر بهتری به خورش می‌دهد. اگر می‌خواهید خورش شما کم‌کالری‌تر باشد، می‌توانید از گوشت گوساله استفاده کنید.

حواست باشه زعفران رو حتماً دم کنی تا طعم و رنگ بهتری به خورشت بده.

زرشک سیاه کرمانشاهی طعم خاصی به این خورش میده، ولی اگه نداشتی، می‌تونی از زرشک قرمز هم استفاده کنی.

خورش خلال نباید زیاد آبکی باشه، پس حواست باشه مقدار آب رو کنترل کنی و اجازه بدی خورش به غلظت مناسب برسه.

بهتره خورش رو با حرارت کم و مدت طولانی بپزی تا حسابی جا بیفته و خوشمزه بشه.

برای طعم بهتر می‌تونی کمی کره به خورش اضافه کنی که عطر فوق‌العاده‌ای بهش میده.

اگر دوست داری خورش خلالت لعاب بیشتری داشته باشه، می‌تونی مقدار کمی آرد برنج داخل آن بریزی.

اگه گوشت قرمز دوست نداری، می‌تونی از گوشت مرغ استفاده کنی. برای این کار بهتره از سینه یا ران مرغ استفاده کنی و زمان پخت رو به حدود ۱ ساعت کاهش بدی.

خورش خلال کرمانشاهی معمولاً یه طعم متعادل داره، نه خیلی تند و نه خیلی شیرین. اما اگه ذائقه‌ات به سمت یکی از این دو گرایش داره، می‌تونی میزان فلفل یا مقدار کمی شکر رو تنظیم کنی.

ارزش غذایی خورش خلال کرمانشاهی

خورش خلال علاوه بر طعم لذیذش، ارزش غذایی بالایی هم داره. ترکیب گوشت، بادام و زعفران باعث شده این غذا سرشار از پروتئین، ویتامین‌ها و آنتی‌اکسیدان‌های مفید باشه. زعفران موجود در خورش خاصیت آرام‌بخشی داره و گلاب هم به هضم غذا کمک می‌کنه. پس با خوردن این خورش علاوه بر لذت بردن از طعم عالی، مواد مغذی لازم رو هم به بدن خودت می‌رسونی.

این غذا فقط یک وعده غذایی نیست، بلکه بخشی از هویت فرهنگی مردم کرمانشاه به‌شمار می‌آید. خورش خلال اغلب در جشن‌ها، اعیاد و مراسم رسمی تهیه می‌شود و نشان‌دهنده احترام میزبان به میهمانان است.

شیوه سنتی سرو و تزئین خورشت خلال

برای سرو، خورش خلال را معمولاً با برنج ساده یا برنج زعفرانی همراه می‌کنند. تزئین روی خورش با کمی بادام خلال‌شده و زرشک سیاه یا قرمز، جلوه‌ای سنتی و زیبا به آن می‌بخشد. ریختن اندکی روغن حیوانی روی برنج نیز طعمی به‌یادماندنی خلق می‌کند.

نکاتی در مورد نگهداری و مصرف مجدد خورش خلال

خورش خلال را می‌توان تا سه روز در یخچال نگهداری کرد. جالب است بدانید طعم این خورش معمولاً در روز بعد خوشمزه‌تر هم می‌شود، زیرا اجزا زمان بیشتری برای ترکیب طعم‌ها دارند. برای گرم‌کردن مجدد، استفاده از حرارت ملایم توصیه می‌شود تا بافت غذا حفظ شود.

منبع ایرنا

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