این چای هندی شما را لاغر می کند؛ زمان و نحوه مصرف

چای ماسالا، این نوشیدنی سنتی و معطر هندی، امروزه در سراسر جهان شهرت یافته است. ترکیبی از ادویه‌های معطر و سرشار از خواص، از جمله زنجبیل تند و محرک، هل خوش‌بو، دارچین گرم، میخک و فلفل سیاه پر انرژی، این نوشیدنی را به یک انتخاب محبوب در میان دوستداران نوشیدنی‌های سالم تبدیل کرده است. در این مطلب به بررسی خواص چای ماسالا برای لاغری می‌پردازیم.

فواید آنتی‌اکسیدانی

چای ماسالا نه تنها دارای خواص آنتی‌اکسیدانی بالایی است بلکه با کمک ادویه‌های پرخاصیت خود، به کاهش وزن و محافظت از بدن در برابر بیماری‌هایی چون کرونا، سرماخوردگی، سرفه، سرطان و کلسترول کمک می‌کند. این نوشیدنی با بهبود هضم غذا و افزایش سوخت و ساز بدن، روند لاغری را تسهیل می‌بخشد.

خاصیت گرمازای چای ماسالا، که به واسطه ادویه‌های موجود در آن ایجاد می‌شود، به سرعت متابولیسم بدن کمک کرده و در نتیجه باعث کاهش وزن می‌شود. وجود فیبر زیاد در این ترکیب، به عنوان یک عامل مؤثر در لاغری و جلوگیری از یبوست، نقش بسیار مهمی دارد. همچنین، چای ماسالا با تولید گرمای درونی، به افزایش تعریق و در نهایت کاهش چربی‌های بدن کمک می‌کند.

نقش عرق کردن

عرق کردن، که به واسطه گرمای درونی ایجاد شده توسط چای ماسالا رخ می‌دهد، فرآیندی است که به سوزاندن چربی‌های اضافی بدن کمک می‌کند و در نتیجه، به فرد در رسیدن به اهداف لاغری یاری می‌رساند. این خاصیت منحصر به فرد چای ماسالا، آن را به یکی از نوشیدنی‌های محبوب در میان افرادی تبدیل کرده است که به دنبال روش‌های طبیعی و سالم برای کاهش وزن هستند.

چای ماسالا برای لاغری کی بخوریم؟

بهترین زمان مصرف

بهترین زمان مصرف چای ماسالا برای لاغری معمولاً زمانی است که بدن در حالت متابولیسم فعال‌تری قرار دارد. بسیاری از متخصصان تغذیه توصیه می‌کنند این نوشیدنی گرم را صبح‌ها، حدود نیم ساعت پس از بیدار شدن، مصرف کنید تا سوخت‌وساز پایه بدن افزایش پیدا کند.

زمان های دیگر

این نوشیدنی به دلیل وجود ادویه‌های گرمازا مانند زنجبیل، دارچین و فلفل سیاه، حرارت درونی بدن را بالا برده و چربی‌سوزی را بیشتر می‌کند. زمان مناسب دیگر، عصر یا پیش از ورزش است؛ زیرا مصرف آن باعث افزایش انرژی و بهبود هضم می‌شود و می‌تواند عملکرد بدن را در فرایند سوزاندن چربی‌ها تقویت کند. مصرف چای ماسالا قبل از خواب نیز برای برخی افراد مناسب است، زیرا حرارت ملایم ادویه‌ها به آرامش عضلات گوارشی و بهبود هضم کمک می‌کند و در نتیجه از تجمع چربی در اطراف شکم جلوگیری می‌شود.

طریقه مصرف چای ماسالا برای لاغری

برای بهره‌بردن از خواص لاغری چای ماسالا، باید از روش مصرف صحیح و منظم آن استفاده کرد. بهترین شیوه این است که چای ماسالا را بدون شیر یا با شیر کم‌چرب تهیه کنید تا کالری اضافی وارد بدن نشود. توصیه می‌شود روزانه یک تا دو فنجان از این نوشیدنی مصرف شود، یکی صبح‌ها و یکی عصر یا قبل از فعالیت بدنی. استفاده از شیرین‌کننده‌های طبیعی مانند عسل بلامانع است، اما نباید در مصرف آن زیاده‌روی کرد. نوشیدن چای ماسالا بعد از غذا نیز می‌تواند هضم را آسان‌تر کرده و از نفخ جلوگیری کند. آن دسته از افرادی که حساسیت گوارشی دارند بهتر است نوشیدنی را با ادویه کم‌تری مصرف کنند تا بدن به تدریج با آن سازگار شود.

تأثیر تدریجی

افرادی که تجربه لاغری با چای ماسالا داشته‌اند معمولاً از تأثیر تدریجی اما محسوس آن صحبت کرده‌اند. بسیاری بیان کرده‌اند که در هفته‌های اول مصرف، اشتهایشان کمتر شده، ولع شیرینی کاهش یافته و احساس سبکی بیشتری در معده داشته‌اند. برخی از تجربه‌کنندگان گزارش کرده‌اند که مصرف منظم چای ماسالا دو بار در روز، در کنار تحرک روزانه، باعث کاهش دو تا چهار کیلوگرم وزن در ماه شده است.

افزایش تعریق و متابولیسم

همچنین، این نوشیدنی به دلیل خاصیت گرمازایی‌اش، تعریق را افزایش می‌دهد و به‌ویژه برای افرادی که متابولیسم پایینی دارند، گزینه مناسبی برای فعال‌سازی بدن است. در مجموع، تجربه‌ها نشان می‌دهد که چای ماسالا بیشتر به عنوان یک کمک‌کننده طبیعی و سالم عمل می‌کند و بهترین نتیجه زمانی به دست می‌آید که همراه با سبک زندگی سالم باشد.

تأثیر مثبت ماسالا بر دستگاه گوارش

ماسالا با تولید گرمای درونی خود به بهبود عملکرد دستگاه گوارش کمک می‌کند. طبق بررسی سایت چی شی، این گرمای ایجاد شده، علاوه بر تقویت فرآیندهای گوارشی، موجب افزایش تعریق در بدن می‌شود که این خود به دفع سموم و مواد اضافی زائد از بدن کمک می‌کند.

دارچین

دارچین، به دلیل تأثیر مثبت خود بر سطح گلوکز بدن و خواص ضدباکتری و ضدالتهابی، نقش مهمی در کاهش وزن و بهبود سلامت متابولیک دارد. این ادویه، با کنترل سطح قند خون، به تعادل وزنی و سلامت بدن کمک می‌کند.

میخک

میخک نه تنها رایحه دلپذیری به چای می‌بخشد، بلکه در تنظیم حرکات روده و کنترل سطح کلسترول و گلوکز بدن نقش مؤثری دارد. این خواص میخک، آن را به یک انتخاب ایده‌آل برای تقویت سلامت گوارشی و کاهش وزن تبدیل می‌کند.

فلفل سیاه

فلفل سیاه، حاوی پیپرین است که به تنظیم متابولیسم و مبارزه با تجمع چربی در بدن کمک می‌کند. این ادویه محبوب به واسطه خواص تنظیم‌کننده‌اش، به افرادی که در پی کاهش وزن هستند، کمک می‌کند.

هل

هل، که از دیرباز در طب سنتی به خاطر خواص کاهش وزن‌اش شناخته شده است، به تنظیم گوارش و مبارزه با نفخ کمک می‌کند. این ادویه معطر همچنین سرشار از ملاتونین است که فرآیند چربی‌سوزی در بدن را تنظیم می‌کند. تمامی ادویه‌های مذکور در بالا به دلیل خواص فوق‌العاده چربی‌سوز و فواید متعدد سلامتی، به خوبی شناخته شده‌اند.

چای ماسالا با ترکیبی از ادویه‌های پرخاصیت نه تنها خواص آنتی‌اکسیدانی قابل توجهی دارد بلکه به کاهش وزن و محافظت از بدن در برابر بیماری‌ها نیز کمک می‌کند. این نوشیدنی با افزایش سوخت و ساز بدن و بهبود هضم، به تسهیل روند لاغری کمک می‌کند. ادویه‌هایی مانند دارچین، میخک، فلفل سیاه، و هل که در ترکیب چای ماسالا به کار می‌روند، نقش مهمی در تنظیم متابولیسم، کنترل سطح گلوکز و کلسترول بدن دارند و به کاهش وزن کمک می‌کنند. این نوشیدنی معطر و گرم، علاوه بر فواید سلامتی، به عنوان یک انتخاب محبوب برای افرادی که به دنبال روش‌های طبیعی برای کاهش وزن هستند، شناخته شده است.

منبع همشهری آنلاین

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