هفت رنگ پلو تهرانی؛ اگر به دنبال اصالت و زیبایی سفره مهمانی خود هستید

در دنیای آشپزی ایرانی، غذاهایی وجود دارند که فراتر از سیر شدن شکم هستند؛ آن‌ها هنر نمایش اصالت‌اند و هفت رنگ پلو یکی از همان غذاهاست که می تواند زینت بخش سفره شما باشد.

مواد لازم

برنج ۴ پیمانه

سینه مرغ ۴ عدد

هویج ۴ عدد

خلال بادام ۱ پیمانه

خلال پسته ۱ پیمانه

پیاز ۱ عدد

سیر ۲ حبه

خلال پرتقال ۱ پیمانه

زرشک ۱ پیمانه

کشمش ۱ پیمانه

شکر ۴ قاشق غذاخوری

کره ۱۰۰ گرم

برگ بو ۱ عدد

زعفران دم کرده غلیظ به میزان لازم

گلاب به میزان لازم

روغن به میزان لازم

نمک، فلفل سیاه و زردچوبه به میزان لازم

طرز تهیه

مرحله اول: خلالی کردن پیاز و رنده کردن سیر

برای تهیه هفت رنگ پلو تهرانی، ابتدا پیاز را بشویید و به صورت خلالی خرد کنید. سپس، ۲ حبه سیر را رنده کنید.

مرحله دوم: مرینیت کردن مرغ

برای مرینیت یا مزه‌دار کردن مرغ، پیاز خلالی، سیر رنده شده، نمک، فلفل، زردچوبه و زعفران دم کرده غلیظ را به مرغ اضافه کرده و به خوبی با آن مخلوط کنید. در نهایت، مرغ را درون یک ظرف در بسته به مدت ۲ ساعت درون یخچال قرار دهید تا طعم مواد به خورد آن برود.

مرحله سوم: آماده کردن خلال‌ها

خلال پرتقال را برای ۲۰ دقیقه در آب خیس کرده و چند بار بجوشانید تا تلخی آن گرفته شود. خلال بادام و پسته را نیز در یک کاسه ریخته و کمی گلاب به آن اضافه کنید تا خیس شود. زرشک را نیز درون یک کاسه آب بریزید تا خیس شود.

مرحله چهارم: سرخ کردن و پختن مرغ

برای سرخ کردن مرغ، در ابتدا باید مقداری کره درون تابه ریخته و روی حرارت قرار دهید تا داغ شود. سپس مرغ مزه‌دار شده را به تابه اضافه کنید و تفت دهید تا کاملا طلایی و برشته شود. در این مرحله، مرغ را به همراه کمی آب، برگ بو و نمک درون قابلمه ریخته و درب آن را ببندید و اجازه دهید مرغ با حرارت ملایم بپزد و نرم شود.

در این مرحله، نیازی به اضافه کردن آب زیاد نیست، زیرا مرغ خودش آب می‌اندازد و با آب خود می‌پزد. پس از پخت کامل مرغ، برگ بو را از قابلمه خارج کرده و اجازه دهید آب مرغ غلیظ شود.

مرحله پنجم: تهیه پلو

ابتدا برنج را با مقداری نمک خیس کرده و روی حرارت قرار دهید تا به جوش بیاید. در حین جوشیدن، کف روی برنج را بگیرید. بعد از جوشیدن، برنج را آبکش کنید. کف قابلمه را با کمی روغن چرب کرده و ته دیگ دلخواه خود را قرار دهید و برنج آبکش شده را روی آن بریزید.

سپس قابلمه را روی حرارت ملایم قرار دهید و به مدت ۴۰ دقیقه روی حرارت بگذارید. در انتهای پخت، روی برنج به مقدار دلخواه کره و زعفران بریزید تا برنج عطر و طعم بهتری بگیرد.

مرحله ششم: تفت دادن هویج و خلال بادام و پسته

ابتدا هویج را به صورت ریز رنده کرده و به همراه شکر، زعفران، مقداری آب و کره درون تابه بریزید و کمی تفت بدهید تا نرم شوند. در ادامه، خلال بادام و پسته را نیز داخل کمی روغن تفت داده و پس از نرم شدن از تابه خارج کنید.

مرحله هفتم: تفت دادن زرشک و خلال پرتقال

مقدار کمی کره درون یک تابه ریخته و زرشک و شکر را به آن اضافه کرده و تفت دهید. سپس خلال پرتقال را درون تابه ریخته و مقدار کمی زعفران نیز اضافه کنید. سپس از تابه خارج کنید. در ادامه کشمش‌ها را نیز درون تابه ریخته و درب آن را ببندید تا زمانی که کشمش‌ها پف کنند.

مرحله آخر: سرو هفت رنگ پلو تهرانی

برای سرو هفت رنگ پلو تهرانی، ابتدا برنج آماده شده را درون ظرف سرو ریخته، سپس مغزهای آماده شده را روی برنج بریزید. در نهایت، مرغ را در کنار برنج قرار دهید. هفت رنگ پلو تهرانی شما با رنگ‌های جذاب و طعمی بی‌نظیر آماده میل کردن است. نوش جان!

نکات طلایی

برای تهیه هفت رنگ پلو تهرانی می‌توان از فیله مرغ نیز استفاده کرد و آن را به صورت حلزونی یا مکعبی سرخ کرد.

می‌توانید به مرغ رب گوجه فرنگی نیز بزنید. اما به طور معمول، هفت رنگ پلو با مرغ زعفرانی سرو می‌شود.

اگر به غذاهای شیرین علاقه ندارید، می‌توانید هویج یا کشمش را از مواد اولیه حذف کنید.

علاوه بر ادویه‌های گفته شده در طرز تهیه، می‌توانید از ادویه‌های دیگر نیز برای مرینیت کردن مرغ استفاده کنید.

هفت رنگ پلو تهرانی را می‌توان با برنج کته نیز تهیه کرد.

منبع همشهری آنلاین

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