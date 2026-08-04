آش یخ؛ معجزه خنک تابستانی که باورتان نمی شود

اگر فکر می‌کنید آش فقط برای زمستان است، این دستور پخت قرار است ذهنتان را کاملاً عوض کند؛ ترکیبی از تردی خیار، عطر سبزیجات تازه و تندی ملایم پول‌بیبر که قرار است وعده‌ اصلی محبوب تابستان شما شود!

مواد اولیه

نخود پخته: ۲۰۰ گرم (یا یک قوطی کنسرو نخود آب‌کش شده)

عدس پخته: نصف لیوان

ماست پرچرب: ۳ لیوان (هرچه ماست غلیظ‌تر باشد، آش‌تان لذیذتر می‌شود)

دوغ: ۱ لیوان (برای تنظیم غلظت)

خیار: ۳ عدد (خرد شده یا رنده درشت)

سبزیجات (پیازچه تازه و جعفری): یک مشت (خرد شده)

شوید (تازه یا خشک): ۳ قاشق غذاخوری

سیر: ۲ تا ۳ حبه (رنده شده یا له شده)

روغن زیتون: ۱ قاشق غذاخوری (برای عطر و غنای طعم)

ادویه‌ها: نمک، فلفل سیاه و پاپریکا (به میزان لازم)

پول‌بیبر: برای تزیین و تندی خاص آن

یخ: چند تکه (بسته به نیازتان برای خنک شدن نهایی)

طرز تهیه

این آش دقیقاً مثل یک آب‌دوغ‌خیار غنی و مجلسی عمل می‌کند و تمام مراحلش فقط بر پایه مخلوط کردن است:

در یک کاسه بزرگ، ماست پرچرب را با دوغ مخلوط کنید و با هم‌زن دستی بزنید تا کاملاً یکدست شود.

سیر له شده، شوید، نمک، فلفل سیاه، پاپریکا و روغن زیتون را به ترکیب ماست اضافه کنید و خوب هم بزنید تا ماست کاملاً مزه‌دار شود.

نخود و عدس پخته (که کاملاً سرد شده‌اند) را به همراه خیارهای خرد شده، پیازچه و جعفری خرد شده به کاسه اضافه کنید.

در مرحله آخر، تکه‌های یخ را داخل آش بیندازید. ترکیب یخ و ماست خنک، بافت و دمای این آش را به همان نقطه بهشتی می‌رساند که منتظرش بودید.

موقع کشیدن در کاسه، حتما روی آن را با کمی پول‌بیبر، مقدار بیشتری سبزی تازه و یک قطره روغن زیتون تزیین کنید.

این آش هرچقدر بیشتر در یخچال بماند و سرد شود، طعم‌ها بیشتر به خورد هم می‌روند. اگر می‌توانید نیم‌ساعت قبل از سرو، اجازه دهید در یخچال استراحت کند و بعد با اضافه کردن یخ، نوش جان کنید!

منبع همشهری آنلاین

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