شیرینی رژیمی بدون تخم‌مرغ و شکر، دیگر یک رویا نیست! این دسر شگفت‌انگیز با ترکیب آرد نخودچی، ارده و شیره توت، تمام نیازهای یک خوراکی سالم و خوشمزه را برآورده می‌کند. بدون نیاز به همزن، فر یا مواد پرکالری، در کمتر از نیم ساعت تهیه می‌شود و به دلیل فیبر بالا و قند طبیعی، گزینه‌ای عالی برای کنترل وزن و حفظ انرژی است. در این مطلب، طرز تهیه گام‌به‌گام این شیرینی بی‌نظیر را یاد می‌گیرید.

مواد لازم:

آرد نخودچی: یک لیوان

ارده: نصف لیوان

شیره (ترجیحاً شیره توت): نصف لیوان

پودر هل: نصف قاشق چای‌خوری

طرز تهیه:

ابتدا آرد نخودچی را حدود ۲۰ دقیقه روی حرارت ملایم تفت دهید. بعد از خنک شدن، آن را با ارده، شیره و پودر هل مخلوط کنید و با دست ورز دهید.

منبع همشهری آنلاین

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