این شیرینی نه تخم مرغ داره نه شکر؛ در ۲۰ دقیقه و بدون فر هم آماده میشه + فیلم
شیرینی رژیمی بدون تخممرغ و شکر با آرد نخودچی و ارده، نه تنها نیازی به همزن و فر ندارد، بلکه در ۲۰ دقیقه آماده میشود. طعمی دلچسب با شیره توت و هل که هم برای دیابتیها و هم افراد رژیمی ایدهآل است.
شیرینی رژیمی بدون تخممرغ و شکر، دیگر یک رویا نیست! این دسر شگفتانگیز با ترکیب آرد نخودچی، ارده و شیره توت، تمام نیازهای یک خوراکی سالم و خوشمزه را برآورده میکند. بدون نیاز به همزن، فر یا مواد پرکالری، در کمتر از نیم ساعت تهیه میشود و به دلیل فیبر بالا و قند طبیعی، گزینهای عالی برای کنترل وزن و حفظ انرژی است. در این مطلب، طرز تهیه گامبهگام این شیرینی بینظیر را یاد میگیرید.
مواد لازم:
آرد نخودچی: یک لیوان
ارده: نصف لیوان
شیره (ترجیحاً شیره توت): نصف لیوان
پودر هل: نصف قاشق چایخوری
طرز تهیه:
ابتدا آرد نخودچی را حدود ۲۰ دقیقه روی حرارت ملایم تفت دهید. بعد از خنک شدن، آن را با ارده، شیره و پودر هل مخلوط کنید و با دست ورز دهید.