مطالعات نشان می‌دهد در طول سالیان گذشته، دمای هوا روندی افزایشی داشته که این افزایش، به‌ویژه در سال‌های اخیر، شدت بیشتری یافته است. شاید افزایش دما در نگاه نخست تنها به معنای احساس گرمای بیشتر باشد، اما آثار آن بسیار فراتر از این موضوع است. به عبارتی افزایش دما می‌تواند موجب کاهش یا افزایش بارش شود و حتی ممکن است میزان بارش سالانه تغییر محسوسی نداشته باشد، اما آنچه اهمیت دارد تغییر در شدت، زمان، مکان و مدت بارش‌ها است که طی چند ماه مشخص می‌شود.

بنابراین، ممکن است از نظر آماری بگوییم میزان بارش سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نرمال بوده، اما پراکندگی زمانی و مکانی آن تغییر کرده است. به عبارتی بارش‌ها در زمانی رخ می‌دهد که به آن نیاز نیست یا در مناطقی اتفاق افتاده که امکان ذخیره‌سازی آنها وجود ندارد؛ بنابراین اگر وضعیت مخازن سد‌ها بررسی شود، درحال حاضر به‌طور متوسط حدود ۵۸ درصد ظرفیت آنها پر است، اما حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد سد‌های کشور بیش از ۲۵ درصد کسری نسبت به شرایط معمول دارند.

طبق آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران، تا تاریخ ۱۰ مرداد ماه، موجودی مخزن سد امیرکبیر به ۱۶۳ میلیون مترمکعب رسیده که بیانگر ۹۱ درصد پرشدگی این سد است که این رقم نسبت به سال گذشته ۱۹۸ درصد تغییر داشته است.

موجودی مخزن سد لار نیز ۷۱ میلیون مترمکعب ثبت شده و پرشدگی این سد به ۷ درصد رسیده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۳۳ درصد تغییر داشته است.

همچنین آمار منتشر شده گویای آن است که موجودی مخزن سد لتیان ۴۹ میلیون متر مکعب است که نشان دهنده پرشدگی ۶۵ درصد است که میزان تغییرات آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۸ درصد است.

از سوی دیگر موجودی مخزن سد ماملو در مقایسه با چهار سد دیگر تهران همچنان نامناسب است به گونه‌ای که موجود محزن این سد ۳۵ میلیون متر مکعب بوده که پرشدگی آن به ۱۴ درصد رسیده و میزان تغییرات آن نسبت به سال گذشته ۵۷ درصد اعلام شده است.

در این میان، وضعیت سد طالقان نسبت به سایر سد‌های تأمین‌کننده آب تهران اندکی بهتر گزارش شده به طوری که موجودی مخزن این سد ۲۲۶ میلیون مترمکعب بوده و پرشدگی آن به ۵۴ درصد رسیده، اما نسبت به سال گذشته، تغییر ۸ درصدی حجم مخزن را نشان می‌دهد.

نام سد موجودی مخزن(م.م.م) درصد پرشدگی مخازن سال جاری درصد تغییرات نسبت به سال گذشته امیر کبیر ۱۶۳ ۹۱ درصد ۱۹۸ درصد لار ۷۱ ۷ درصد ۳۳ درصد طالقان ۲۲۶ ۵۴ درصد ۸ درصد لتیان ۴۹ ۶۵ درصد ۳۸ درصد ماملو ۳۵ ۱۴ درصد ۵۷ درصد

منبع اقتصادنیوز

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