معرفی ۱۲ میوه آلرژی زا

موضوع اصلی این مقاله بررسی میوه های حساسیت زا است و هدف آن آگاهی بخشی، تشخیص های اولیه و نکات مصرف ایمن است تا هر فرد بتواند تصمیم بهتری بگیرد.

1) سیب

سیب از رایج ترین میوه های آلرژی زا در بسیاری از افراد است. برخی افراد با تماس یا خوردن سیب دچار خارش، ورم لب یا زبان و کهیر می شوند.

2) گلابی

گلابی نیز مانند سیب در گروه میوه های حساسیت زا قرار می گیرد و ممکن است در برخی افراد واکنش های مشابهی به خصوص در حضور آلرژی های گرده ای ایجاد کند.

3) هلو

هلو و سایر میوه های خانواده هلو (مثل زردآلو، آلو) جزء میوه های حساسیت زا محسوب می شوند. این دسته به عنوان میوه های حساسیت زا در بسیاری از افراد می تواند باعث خارش دهان، ورم لب یا گلو، و گاهی کهیر شود.

4) زردآلو

زردآلو مانند هلو از خانواده Rosaceae است و می تواند برای برخی افراد با آلرژی به میوه های مشابه یا گرده های خاص، واکنش ایجاد کند. برخی افراد تنها با خوردن خام آن دچار خارش یا تورم دهان می شوند و برخی دیگر تنها پس از مصرف در مدت کوتاهی علائم می نمایند.

5) آلو

آلو نیز جزء میوه های حساسیت زا است و با سایر میوه های Rosaceae شباهت زیادی دارد. واکنش ها می تواند به صورت خارش دهان، سوزش زبان یا گلو و گاه کهیر بروز کند.

6) گیلاس

گیلاس نیز از خانواده Rosaceae است و بعضی افراد به دلیل حساسیت به این دسته میوه ها، واکنش نشان می دهند. علائم می تواند مشابه سایر میوه های آلرژی زا باشد، از خارش دهان تا کهیر یا در موارد شدید، مشکلات تنفسی.

7) توت فرنگی

توت فرنگی یکی از میوه های پرطرفدار است اما برای برخی افراد می تواند آلرژی زا باشد. علائم ممکن است شامل خارش یا ورم دهان، زبان یا گلو، سوزش آزاردهنده و گاهی کهیر باشد.

8) کیوی

کیوی از میوه های نسبتاً آلرژی زا محسوب می شود و به ویژه در افرادی که به لاتکس حساسیت دارند با پدیده latex-fruit syndrome مواجه می شوند. این افراد ممکن است به کیوی یا سایر میوه های لاتکس دار واکنش نشان دهند. علائم می تواند از خارش دهان تا ورم گلو و درد شکمی متغیر باشد.

9) موز

موز نیز می تواند در برخی افراد واکنش هایی ایجاد کند و در گروه latex-fruit syndrome جای می گیرد. به ویژه اگر به لاتکس حساسیت دارید، احتمال وجود واکنش در مصرف موز وجود دارد. علائم ممکن است ساده یا شدید باشند.

10) پرتقال

پرتقال و سایر مرکبات مانند لیمو یا نارنگی می توانند برای برخی افراد آلرژی زا باشند. واکنش ها معمولاً به صورت خارش یا ورم در دهان و گلو بروز می کند و در برخی افراد ممکن است با مشکلات گوارشی یا پوستی همراه باشد.

11) نارنگی

نارنگی به عنوان یکی از مرکبات رایج است که ممکن است در برخی افراد باعث واکنش آلرژیک شود. علائم می تواند مشابه سایر مرکبات باشد و در برخی افراد نیز به دلیل ترکیبات مشترک با پرتقال، واکنش دیده می شود.

12) انگور

انگور کمتر به عنوان یک میوه آلرژی زا شناخته می شود اما ممکن است در برخی افراد با آلرژی های غذایی یا حساسیت های گرده ای دوباره واکنش بدهد.