از بین رژیمهای غذایی کدام یک مطمئنتر است؟
متخصص تغذیه و رژیمدرمانی رژیم سالم را رژیمی میداند که دو ویژگی داشته باشد: «کفایت» یعنی تأمین انرژی مورد نیاز بدن، و «تعادل» یعنی توزیع کالری میان پنج گروه اصلی غذایی.
در سالهای اخیر، مدیریت وزن و تب لاغری بیش از هر زمان دیگری به دغدغهای اجتماعی و فردی بدل شده است. از شبکههای اجتماعی و صنعت مد گرفته تا بازار دارو، همه در شکلگیری این موج نقش دارند. در چنین فضایی، گفتوگو با متخصصان تغذیه اهمیت ویژهای دارد؛ چرا که آنان میتوانند مرز میان واقعیت و تبلیغات را روشن کنند. دکتر محمدحسن ابوالحسنی، پزشک و متخصص تغذیه و رژیمدرمانی، در مصاحبهای از چالشهای رایج بیماران، داروهای نوین کاهش وزن و هزینههای درمان سخن گفته است.
داروهای جدید؛ راهگشای بحران چاقی
ابوالحسنی تأکید میکند که تا همین چند سال پیش، داروی مؤثر و ایمن برای درمان چاقی وجود نداشت: «ما در زمینه کنترل چاقی واقعاً داروی اثربخش نداشتیم، اما خوشبختانه امروز رده جدیدی از داروها آمده که هم ما را از بنبست رها میکند و هم بیمار را نجات میدهد.»
او توضیح میدهد که نسل تازه داروها ابتدا برای دیابت ساخته شدند و سپس مشخص شد که بر کاهش وزن نیز اثر دارند. سماگلوتاید و اوزمپیک از جمله این داروها هستند و مانجارو (تریزپاتاید) نسل جدیدتر آنهاست. این داروها توانستهاند روند درمان بیماران را سریعتر و امنتر کنند.
رژیمهای غذایی؛ فستینگ یا کتو؟
ابوالحسنی رژیم سالم را رژیمی میداند که دو ویژگی داشته باشد: «کفایت» یعنی تأمین انرژی مورد نیاز بدن، و «تعادل» یعنی توزیع کالری میان پنج گروه اصلی غذایی.
او درباره رژیم فستینگ میگوید اگر این رژیم بتواند نیاز بدن را تأمین کند و تعادل داشته باشد، علمی است؛ اما اگر دائمی باشد، متابولیسم بدن کاهش مییابد. در مورد رژیم کتوژنیک نیز توضیح میدهد که حذف کامل کربوهیدرات تعادل را برهم میزند و بهطور معمول علمی نیست، هرچند در موارد خاص مانند درمان صرع مقاوم به دارو میتواند کاربرد داشته باشد.
بهترین توصیه این متخصص برای کسانی که قصد کاهش وزن دارند، «عزم جزم برای تغییر رفتار پایدار» است. حتی اگر دارو مصرف شود، بدون اصلاح سبک زندگی و رژیم غذایی، نتیجه ماندگار نخواهد بود. او تأکید میکند که روند بلندمدت مهمتر از تغییرات کوتاهمدت است و باید نگاه به سلامت پایدار باشد.