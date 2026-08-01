مربای گردو یکی از مرباهای اصیل، خوش عطر و مقوی ایرانی است که با طعم منحصربه فرد خود، جایگاه ویژه ای در میان دسرها و صبحانه های سنتی دارد. برخلاف بسیاری از مرباها که صرفاً از میوه تهیه می شوند، مربای گردو از مغز گردو به دست می آید و ترکیبی از طعمِ آجیلی و شیرینیِ شربت را به همراه دارد. در این مقاله قصد داریم به زبانی ساده، طرز تهیه مربای گردو با زعفران را آموزش دهیم، نکات کلیدی برای خوش طعم شدن آن را بررسی کنیم. اگر به دنبال یک دستور پخت کامل و بی اشتباه هستید، با ما همراه باشید.

مواد لازم برای تهیه مربای گردو

برای پخت یک مربای گردوی خوش عطر و باکیفیت، به مواد اولیه ساده اما مهمی نیاز دارید. در ادامه فهرست دقیق مواد لازم را با ذکر مقدار، ارائه کرده ایم:

مغز گردو: ۲۵۰ گرم

شکر: ۵۰۰ گرم (نیم کیلو)

آب: ۲ لیوان (حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلی لیتر)

زعفران آب کرده: ۲ قاشق غذاخوری

آبلیموی تازه: ۲ قاشق غذاخوری

تعداد مواد ذکر شده برای تهیه حدود ۱۰ وعده کافی است و زمان آماده سازی اولیه نیز حدود ۳۰ دقیقه، به غیر از مدت زمان خیساندن گردو، تخمین زده می شود. پخت نهایی مربا نیز معمولاً بین ۴۵ تا ۶۰ دقیقه زمان می برد.

مراحل طرز تهیه مربای گردو

برای اینکه مربای گردوی شما شفاف، خوش طعم و بدون تلخی شود، باید مراحل زیر را به ترتیب و با دقت انجام دهید:

مرحله اول: خیساندن و پوست گیری مغز گردو

اولین و مهم ترین مرحله در طرز تهیه مربای گردو، آماده سازی مغز گردو است. مغز گردوها را در ظرفی ریخته و چند روز (معمولاً ۲ تا ۳ روز) در آب سرد خیس کنید. در این مدت، آب ظرف را روزی دو بار عوض کنید. این کار باعث می شود پوست نازک و تلخ روی مغز گردو به مرور نرم شود و به راحتی جدا شود.

پس از چند روز، پوست نازک را با کمک یک چاقوی کوچک یا با دست، به آرامی از مغز گردو جدا کنید. دقت کنید که مغز گردو له نشود. برای اینکه مطمئن شوید تلخی آن کاملاً گرفته شده است، مغزها را چند دقیقه در آب جوش بجوشانید و سپس آبکش کنید. این کار موجب خروج رنگ و طعم تلخ اضافی از مغز گردو می شود.

مرحله دوم: تهیه شربت یا شهد مربا

برای تهیه شهد مربا، ابتدا شکر را در یک قابلمه مناسب بریزید و آب را به آن اضافه کنید. قابلمه را روی حرارت ملایم قرار دهید و هم بزنید تا شکر کاملاً در آب حل شود. پس از جوش آمدن، آبلیمو را به شربت اضافه کنید. آبلیمو علاوه بر طعم دار کردن مربا، از شکرک زدن آن در مراحل بعدی نیز جلوگیری می کند.

اجازه دهید شربت چند دقیقه به خوبی بجوشد تا کمی غلیظ شود. سپس مغز گردوهای آماده شده را به شربت اضافه کنید و حرارت را ملایم نگه دارید تا مربا به آرامی پخته شود.

مرحله سوم: اضافه کردن زعفران و پخت نهایی

بعد از آن که مغز گردوها حدود ۲۰ تا ۳۰ دقیقه در شربت جوشیدند و شربت کمی به خورد آن ها رفت، زعفران آب کرده را به قابلمه اضافه کنید. زعفران علاوه بر رنگ و عطر دلپذیر، به مربا جلوه ای طلایی و مجلل می بخشد. مربا را هم بزنید و حدود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه دیگر بگذارید بپزد تا شربت به غلظت مناسب برسد.

برای اطمینان از آماده بودن مربا، یک قطره از شربت را روی بشقاب سرد بریزید؛ اگر قطر شربت حالت گرفته و غلیظ باقی ماند، مربا آماده است. توجه داشته باشید که مربای گردو نباید بیش از حد بجوشد، زیرا ممکن است مغزها سفت شده و طعم مطلوب خود را از دست بدهند.

مرحله چهارم: خنک کردن و بسته بندی

پس از رسیدن مربا به غلظت دلخواه، آن را از روی حرارت بردارید و اجازه دهید کاملاً خنک شود. بهتر است مربا را در شیشه های شیشه ای تمیز و خشک بریزید و در ظرف را محکم ببندید. شیشه های مربا را باید در جای خنک و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری کنید. بعد از باز کردن شیشه، بهتر است آن را در یخچال قرار دهید.

فوت وفن های پخت مربای گردو

برای اینکه مربای گردوی شما از هر نظر عالی شود، این نکات طلایی را فراموش نکنید:

خیساندن طولانی تر: اگر زمان بیشتری دارید، مغز گردو را حتی ۴ تا ۵ روز خیس کنید. هرچه پوست نازک گردو نرم تر شود، کیفیت نهایی مربا بهتر خواهد بود.

استفاده از گردوی تازه: گردوی تازه و بدون کهنگی، طعم شیرین تری دارد و تلخی کمتری در مربا ایجاد می کند.

جلوگیری از کپک زدن: مربا باید به غلظت کافی رسیده باشد و شیشه آن کاملاً خشک و استریل باشد. رطوبت زیاد، مهم ترین عامل کپک زدن مربا است.

میزان شکر: شکر در این دستور به عنوان شیرین کننده و نگهدارنده طبیعی عمل می کند. کاهش بیش از حد شکر، ماندگاری مربا را کم می کند.

اضافه کردن گلاب: اگر به عطر گلاب علاقه دارید، می توانید در مراحل آخر پخت، یک تا دو قاشق غذاخوری گلاب به مربا اضافه کنید. با این حال، زعفران به تنهایی عطر بی نظیری به مربا می بخشد.

روش نگهداری و ماندگاری مربای گردو

ماندگاری مربای گردو زمانی طولانی خواهد بود که شرایط نگهداری آن به درستی رعایت شود. برای این منظور:

از ظروف شیشه ای با درب کاملاً محکم استفاده کنید. قبل از پر کردن شیشه، آن را با آب جوش استریل کرده و کاملاً خشک کنید. مربا را در محیط خنک، خشک و تاریک نگهداری کنید. هنگام برداشتن مربا از شیشه، از قاشق تمیز و خشک استفاده کنید تا رطوبت وارد شیشه نشود.

با رعایت این نکات، مربای گردو می تواند چندین ماه بدون تغییر کیفیت در دمای محیط و پس از باز شدن، چند هفته در یخچال نگهداری شود.