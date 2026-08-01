روش ساده و طبیعی برای برق انداختن شیرآلات و باز کردن لوله

برای ضدآب کردن و برق انداختن شیرآلات، کمی موم شمع را رنده کرده، روی دستمال میکروفایبر بگذارید، با کاغذ روغنی بپوشانید و چند ثانیه در مایکروویو گرم کنید تا موم ذوب و جذب دستمال شود؛ سپس شیر تمیز را با آن پولیش دهید . برای رفع گرفتگی مو در لوله ها، روی یک بست زیپی پلاستیکی لبه های مورب (دندانه دار) ایجاد کنید و آن را وارد لوله کنید تا موها به آن گیر کرده و خارج شوند .

مرحله اول: لایه برداری و ضدآب کردن شیرآلات با موم شمع

روش کار: روی نصف یک دستمال میکروفایبر کمی موم شمع رنده کنید . یک کاغذ روغنی روی آن بگذارید و چند ثانیه در مایکروویو گرم کنید تا موم ذوب شده و به خرد دستمال برود . شیرآلات را کاملاً خشک کرده و با سمت موم پاشی شده پولیش دهید تا قطرات آب روی آن نمانند و لک نشوند .

مرحله دوم: ساخت ابزار موگیر لوله با بست زیپی یا نی

روش کار: روی لبه های یک بست زیپی بلند (یا یک نی پلاستیکی ضخیم) با قیچی چند برش مورب و دندانه دار ایجاد کنید . ابزار را داخل لوله سینک یا چاه حمام فرو برده و بچرخانید تا تمام موهای گیرکرده به دندانه ها متصل شده و خارج شوند .

مرحله سوم: باز کردن چربی و رسوبات لوله با قرص آسپرین و سرکه

روش کار: ۳ عدد قرص آسپرین را کاملاً پودر کرده و داخل لوله بریزید . ۱ غذاخوری سرکه سفید به آن اضافه کنید . بعد از ۳0 دقیقه، لوله را با آب گرم بشویید تا ترکیبات اسیدی چربی های سخت را کاملاً حل کنند .

مرحله چهارم: ترکیب معجزه آسای شبانه برای رفع بوی بد و چربی لوله ها

روش کار: نصف لیوان آب لیموترش (یا سرکه)، نصف لیوان مایع ظرفشویی و ۲ غذاخوری نمک را مخلوط کنید . شب ها یک قاشق جوش شیرین داخل چاه بریزید و این ترکیب غلیظ را روی آن بپاشید و بگذارید تا صبح بماند؛ صبح با فشار آب گرم آن را بشویید .

با به کارگیری این ترفندهای خانگی ساده، کم هزینه و کاملاً طبیعی، می توانید شیرآلات خانه را مثل هتل ها براق نگه دارید و بدون آسیب زدن به محیط زیست یا لوله ها، گرفتگی های رایج را برطرف کنید.