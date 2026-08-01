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از بین بردن موهای زائد با زردچوبه

از بین بردن موهای زائد با زردچوبه
کد خبر : 1821064
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از بین بردن موهای زائد با زردچوبه یکی از مؤثرترین روش‌های طبیعی برای تضعیف ریشه و کاهش رشد مجدد موهاست. در این مطلب، طرز تهیه یک خمیر ساده با شیر و آرد را گام‌به‌گام یاد می‌گیرید.

خمیر زردچوبه به دلیل خاصیت ضدالتهابی و آنتی‌اکسیدانی قوی، به مرور زمان فولیکول‌های مو را سست کرده و با لایه‌برداری ملایم، سلول‌های مرده پوست را حذف می‌کند. این روش نه تنها سرعت رشد موی زائد را کاهش می‌دهد، بلکه پوستی شفاف، درخشان و یکدست به شما هدیه می‌دهد.

مواد لازم برای تهیه ماسک خانگی

۲ قاشق غذاخوری زردچوبه تازه و باکیفیت

۳ قاشق غذاخوری آرد گندم یا نشاسته ذرت (ذرت)

مقدار کافی شیر طبیعی یا ماست (برای پوست‌های چرب، از آب لیمو ترش تازه استفاده کنید)

طرز تهیه

مرحله اول: ترکیب مواد و تهیه خمیر غلیظ

آرد و زردچوبه را در یک کاسه شیشه‌ای کاملاً مخلوط کنید. سپس شیر یا آبلیمو را کم‌کم به مواد اضافه کرده و هم بزنید تا خمیری یکدست، سفت و کاملاً غلیظ به دست آید.

نکته طلایی: اگر خمیر شما شل شد، کمی آرد اضافه کنید تا حالت ماسکی پیدا کند.

مرحله دوم: اعمال اصولی خمیر روی پوست

پوست مورد نظر را کاملاً بشویید و با حوله نرم خشک کنید. خمیر آماده را با استفاده از انگشتان یا یک کاردک مخصوص، دقیقاً در جهت رشد موها روی پوست بمالید تا تمام سطح ریشه‌ها را به خوبی پوشش دهد.

مرحله سوم: زمان استراحت و خشک‌شدن

اجازه دهید خمیر به مدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه روی پوست بماند تا کاملاً خشک شده و حالت ترک‌خورده پیدا کند. در این بازه زمانی، مواد مؤثر زردچوبه به عمق فولیکول‌ها نفوذ کرده و آنها را برای حذف آماده می‌سازد.

مرحله چهارم: ماساژ حیاتی و شستشوی نهایی

پس از خشک شدن کامل خمیر، با حرکات دایره‌ای و در خلاف جهت رشد موها، پوست را به آرامی ماساژ دهید تا موهای سست‌شده به راحتی جدا شوند. سپس پوست را با آب ولرم بشویید و در پایان از یک مرطوب‌کننده ملایم و بدون چربی برای تسکین پوست استفاده کنید.

سخن پایانی: آیا زردچوبه موها را کاملاً از بین می‌برد؟

استفاده از ماسک زردچوبه یک راهکار مکمل، کاملاً طبیعی و اقتصادی است. به خاطر داشته باشید که این روش نتیجه‌ی فوری ندارد؛ برای تضعیف دائمی ریشه و مشاهده کاهش چشمگیر رشد موها، باید این ماسک را حداقل هفته‌ای ۲ تا ۳ بار به‌صورت منظم تکرار کنید. علاوه بر کاهش رشد مو، این خمیر یک لایه‌بردار عالی است که روشنایی و لطافت را به پوست شما بازمی‌گرداند.

 

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