شورش زندانیان ترک در زندان یونان+ فیلم

بر اساس گزارش منتشر شده، در سال ۲۰۲۴ درگیری مسلحانه ای در یکی از مناطق استانبول رخ داد که در نتیجه آن چند نفر به یونان گریختند. با درخواست پلیس ترکیه، این افراد بازداشت شده و قرار شد به ترکیه مسترد شوند اما آنها خواستار پناهندگی سیاسی بودند که با مخالفت مقامات آتن روبرو شد. بر اثر اعتراض این زندانیان، بخش هایی از زندان به آتش کشیده شد اما بعد از چند ساعت، ماموران امنیتی کنترل را به دست گرفته و زندانی را طبق برنامه به ترکیه تحویل دادند.