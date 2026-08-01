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تصویری تازه از جنگنده نسل ششم چین / رقابت‌ هوایی داغ‌تر از همیشه

تصویری تازه از جنگنده نسل ششم چین / رقابت‌ هوایی داغ‌تر از همیشه
کد خبر : 1820944
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تصاویر تازه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی چین منتشر شده، احتمالاً نمونه جدیدی از جنگنده نسل ششم این کشور را نشان می‌دهد؛ هواپیمایی که تحلیلگران به‌طور غیررسمی آن را J‑36 می‌نامند.

جنگنده نسل ششم چین هنوز به‌طور رسمی معرفی نشده، اما تصاویر منتشر شده نشان می‌دهند که طراحی آن از ویژگی‌هایی که معمولاً برای کاهش دیده‌شدن توسط رادار استفاده می‌شوند، برخوردار است.

برخی تحلیلگران معتقدند نمونه جدید نسبت به نسخه‌های قبلی تغییراتی در ورودی‌های هوا و خروجی موتور دارد. با این حال، هنوز مشخص نیست این تغییرات به بهبود پنهان‌کاری، برد یا مانورپذیری مربوط باشند.

تصویری تازه از جنگنده نسل ششم چین / رقابت‌ هوایی داغ‌تر از همیشه

نکته مهم این است که وجود چند نمونه آزمایشی به معنای آماده بودن جنگنده برای نبرد نیست. توسعه جنگنده‌های نسل ششم معمولاً سال‌ها آزمایش، اصلاح و ارزیابی عملیاتی نیاز دارد.

چین و آمریکا هر دو روی پروژه‌های نسل ششم کار می‌کنند و رقابت اصلی هنوز در مرحله توسعه فناوری قرار دارد.

 

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