جنگنده نسل ششم چین هنوز به‌طور رسمی معرفی نشده، اما تصاویر منتشر شده نشان می‌دهند که طراحی آن از ویژگی‌هایی که معمولاً برای کاهش دیده‌شدن توسط رادار استفاده می‌شوند، برخوردار است.

برخی تحلیلگران معتقدند نمونه جدید نسبت به نسخه‌های قبلی تغییراتی در ورودی‌های هوا و خروجی موتور دارد. با این حال، هنوز مشخص نیست این تغییرات به بهبود پنهان‌کاری، برد یا مانورپذیری مربوط باشند.

نکته مهم این است که وجود چند نمونه آزمایشی به معنای آماده بودن جنگنده برای نبرد نیست. توسعه جنگنده‌های نسل ششم معمولاً سال‌ها آزمایش، اصلاح و ارزیابی عملیاتی نیاز دارد.