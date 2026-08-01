صداوسیما چه کرد که مردم به سمت رسانه های بیگانه و فضای مجازی رفتند؟

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: عده‌ای هر انعطافی را «خیانت» می‌نامند و عده‌ای دیگر هر مقاومتی را «شکست» و در این میان، آنچه بیش از همه آسیب می‌بیند، اعتماد عمومی است.

جامعه امروز بیش از هر چیز به توضیح نیاز دارد. مردم حق دارند بدانند کشور با چه محدودیت‌هایی روبه‌روست، هزینه هر تصمیم چیست و چرا یک گزینه بر گزینه‌های دیگر ترجیح داده می‌شود. این نیاز را نمی‌توان با بیانیه یا شعارهای هیجانی پاسخ داد. لازمه آن، گشوده شدن فضای گفت‌وگوی کارشناسی و امکان طرح دیدگاه‌های متفاوت در چارچوب منافع ملی است.

تجربه نشان داده است که وقتی فقط یک روایت رسمی مجال طرح پیدا می‌کند، روایت‌های رقیب، مرجعیت خود را در بیرون از رسانه داخلی پیدا می‌کنند.مسئله دقیقاً همین‌جاست. رسانه ملی به جای آنکه میدان گفت‌وگو و محل عرضه روایت‌های مختلف باشد، در سال‌های اخیر عمدتاً به تریبون یک روایت یک‌سویه هیجانی دور از واقعیت تبدیل شده است. در چنین وضعی، هدف اقناع افکار عمومی جای خود را به تکرار پیام داده و نتیجه روشن است. بخشی از جامعه برای فهم واقعیت به رسانه‌های معاند رجوع می‌کند و مرجعیت رسانه ملی بیش از پیش تضعیف می‌شود

اگر قرار است اعتماد شکل‌گرفته در روزهای جنگ حفظ شود، این رویکرد باید تغییر کند. اعتماد زمانی شکل می‌گیردکه مخاطب احساس‌کند صدایش شنیده می‌شود، پرسش‌هایش پاسخ می‌گیرد و امکان مقایسه روایت‌های مختلف را دارد.