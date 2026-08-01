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قیمت دلار و یورو امروز شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1820818
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قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز شنبه ۱۰ مرداد را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:شنبه ۱۰ مرداد

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,309,368

دلار (بازار آزاد)

1,924,000

یورو (صرافی بانک ملی)

1,533,937

یورو (بازار آزاد)

2,198,800

درهم امارات

526,880

پوند انگلیس

2,565,500

لیر ترکیه

40,600

فرانک سوئیس

2,373,300

یوان چین

285,900

ین ژاپن

 11,740

وون کره جنوبی

1,347

دلار کانادا

1,370,700

دلار استرالیا

1,338,000

دلار نیوزیلند

1,117,200

دلار سنگاپور

1,492,800

روپیه هند

20,090

روپیه پاکستان

6,924

دینار عراق

1,288

پوند سوریه

15,828

افغانی

30,060

کرون دانمارک

295,100

کرون سوئد

201,000

کرون نروژ

200,900

ریال عربستان

513,120

ریال قطر

528,600

ریال عمان

5,002,900

دینار کویت

6,198,600

دینار بحرین

5,116,000

رینگیت مالزی

470,500

بات تایلند

57,330

دلار هنگ کنگ

245,300

روبل روسیه

24,050

منات آذربایجان

1,132,700

درام ارمنستان

5,470

لاری گرجستان

734,900

سوم قرقیزستان

22,570

سامانی تاجیکستان

208,554

منات ترکمنستان

550,100
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