دکتر محمد غلام‌نژاد افزود: بر اساس این مقررات، مشمولان دهک‌های درآمدی اول تا پنجم بدون پرداخت حق بیمه مصوب و به صورت رایگان و بدون نیاز به مراجعه حضوری، به مدت یک سال از پوشش بیمه پایه برخوردار می‌شوند و بیمه ایشان به شکل خودکار برقرار می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت تحقق عدالت در دسترسی به خدمات سلامت و کاهش هزینه‌های درمانی خانوارها، از توسعه پوشش همگانی بیمه پایه سلامت در چارچوب قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت و مصوبات هیئت وزیران خبر داد.

غلام نژاد ادامه داد: همچنین بیماران نشان‌دار شده در صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج از دهک اول تا دهم، از پرداخت حق بیمه معاف بوده و به‌صورت رایگان خدمات دریافت می‌کنند. به طور کلی، بالغ بر ۸۰ درصد از بیمه‌شدگان سازمان بیمه سلامت ایران، بدون پرداخت حق بیمه و به صورت رایگان تحت پوشش قرار دارند.

جزییات بهره‌مندی دهک‌های ۶ تا ۱۰ از حمایت‌های دولتی

مدیرکل بیمه سلامت استان تهران در خصوص سهم مشارکت دولت در پرداخت حق بیمه دهک‌های ۶ تا ۱۰، تصریح کرد: دولت با هدف کاهش فشار مالی بر خانوارها، بخشی از حق بیمه این دهک‌ها را شامل دهک ۶ بهره‌مندی از ۶۰ درصد تخفیف دولتی (پرداخت ۴۰ درصد حق بیمه)، دهک ۷: بهره‌مندی از ۵۰ درصد تخفیف دولتی (پرداخت ۵۰ درصد حق بیمه)، دهک ۸: بهره‌مندی از ۴۰ درصد تخفیف دولتی (پرداخت ۶۰ درصد حق بیمه)، دهک ۹: بهره‌مندی از ۳۰ درصد تخفیف دولتی (پرداخت ۷۰ درصد حق بیمه) و دهک ۱۰: پرداخت ۱۰۰ درصد حق بیمه سرانه توسط فرد متقاضی تقبل کرده است.

به گفته غلام نژاد، حق بیمه سرانه‌ای که باید از سوی فرد متقاضی پرداخت شود، بر اساس نتایج اجرای ارزیابی وسع و دهک‌های درآمدی تعیین شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محاسبه می‌شود.

وی تصریح کرد: در این چارچوب، رعایت شرط خانوار برای تمامی افراد خانواده به منظور برقراری پوشش بیمه پایه سلامت الزامی است تا حمایت بیمه‌ای به صورت یکپارچه شامل همه اعضای خانواده شود.

غلام نژاد ادامه داد: سازمان بیمه سلامت ایران با فراهم‌سازی این مسیرهای غیرحضوری، تلاش می‌کند فرایند عضویت و فعال‌سازی بیمه را برای مردم آسان کرده و با تقویت سواد سلامت و خدمات بیمه‌ای، نقش خود را در حمایت از خانواده‌های ایرانی بیش از پیش گسترش دهد.

وی با دعوت از شهروندان فاقد بیمه برای تعیین تکلیف وضعیت بیمه‌ای خود گفت: هموطنان می‌توانند از طریق کد دستوری #۱۶۶۶*، تماس با سامانه تلفنی ۱۶۶۶ و یا مراجعه به سامانه شهروندی به نشانی csp.ihio.gov.ir وضعیت خود را استعلام کرده یا نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

غلام نژاد تاکید کرد: افراد مشمول دهک‌های ۶ تا ۱۰ در صورت تأخیر در دریافت پوشش بیمه‌ای، ملزم به پرداخت حق بیمه معوقه خواهند بود.

وی در پایان گفت: بیمه‌شدگان سلامت در شهرهای منتخب، با اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، علاوه بر چهار ویزیت رایگان در سطح یک، در صورت رعایت نظام ارجاع در مراکز دولتی تنها ۱۵ درصد فرانشیز پرداخت کرده و در صورت بستری در بیمارستان (خدمات سطح سه) از پرداخت هزینه معاف هستند.

منبع ایرنا

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