تخممرغ را با این خوراکیها بخورید تا ویتامین D آن هدر نرود!
تخممرغ یکی از معدود منابع طبیعی ویتامین D است، اما متخصصان میگویند برای اینکه بدن بتواند این ویتامین را بهتر جذب کند، باید آن را همراه با چربیهای سالم مصرف کنید؛ یک تغییر ساده که میتواند ارزش تغذیهای این ماده غذایی را افزایش دهد.
تخم مرغ یکی از معدود مواد غذایی است که بهطور طبیعی حاوی ویتامین D است. متخصصان تغذیه میگویند برای جذب بهتر این ویتامین، بهتر است تخممرغ را همراه با چربیهای سالم مصرف کنید.
چرا چربی به جذب ویتامین D کمک میکند؟
ویتامین D در گروه ویتامینهای محلول در چربی قرار دارد؛ بنابراین بدن برای جذب مؤثر آن به مقداری چربی نیاز دارد. وجود چربی باعث ترشح صفرا و آنزیمهای گوارشی شده و جذب ویتامین D را در روده تسهیل میکند.
زرده تخممرغ بهطور طبیعی مقداری چربی دارد، اما افزودن منابع سالم چربی میتواند جذب این ویتامین را بیشتر کرده و همزمان مواد مغذی ارزشمندی مانند اسیدهای چرب غیراشباع را نیز به رژیم غذایی اضافه کند.
تخممرغ را با چه مواد غذایی بخوریم؟
متخصصان این ترکیبها را پیشنهاد میکنند:
روغن زیتون: پخت تخممرغ با مقدار کمی روغن زیتون یا افزودن آن به سبزیجات کنار تخممرغ.
آووکادو: مصرف آووکادو در کنار تخممرغ، بهویژه روی نان سبوسدار.
مغزها و دانهها: مانند گردو، بادام، تخمه کدو و دانه چیا.
ماهیهای چرب: مانند سالمون یا ساردین که علاوه بر چربیهای مفید، ویتامین D بیشتری نیز فراهم میکنند.
کرههای مغزیجات: مانند کره بادامزمینی یا کره بادام در کنار تخممرغ.
لبنیات: پنیر، ماست یا پنیر کاتیج نیز میتوانند چربی، پروتئین و کلسیم مورد نیاز را تأمین کنند.
روش پخت تخممرغ مهم است؟
پژوهشها نشان میدهد روشهای رایج پخت مانند آبپز، نیمرو، املت یا تخممرغ همزده، تأثیر قابل توجهی بر مقدار ویتامین D تخممرغ ندارند. با این حال، پخت طولانیمدت در دمای بالا، مانند برخی روشهای پخت در فر، ممکن است بخشی از این ویتامین را کاهش دهد.
همچنین تخممرغ آبپز تنها چربی طبیعی زرده را دارد، اما در نیمرو یا املت، استفاده از مقدار کمی روغن زیتون یا روغن آووکادو میتواند جذب ویتامین D را افزایش دهد.
کارشناسان تأکید میکنند مهمتر از روش پخت، رژیم غذایی کلی است. مصرف منظم غذاهای سرشار از ویتامین D و همراه کردن تخممرغ با چربیهای سالم، بهترین راه برای افزایش جذب این ویتامین و بهرهمندی از خواص آن برای سلامت استخوانها و سیستم ایمنی است.