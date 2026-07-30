۳ مدل صبحانه آسان و جدید با تخم مرغ

با این تکنیک‌های ساده و هوشمندانه، تخم مرغ را به روش‌های جدیدی بپزید که نه تنها خوشمزه تر هستند، بلکه ظاهری جذاب و حرفه ای دارند. از تخم مرغ آب پز نرم تا کیک هویجی با زرده و نان‌های پر شده، این دستورها صبحانه شما را متحول می کنند.

روش اول: تخم مرغ آب پز نرم با بافتی ابریشمی

مواد لازم: تخم مرغ تازه: به تعداد دلخواه/ آب: ۳ تا ۴ قاشق غذاخوری

طرز تهیه

مرحله ۱: یک ماهیتابه نچسب را روی حرارت ملایم قرار دهید و آب را به آن اضافه کنید تا کف تابه را بپوشاند.

مرحله ۲: وقتی حباب‌های کوچک در آب ظاهر شد، تخم مرغ ها را با دقت به آرامی در تابه بشکنید و مراقب باشید زرده نشکند.

مرحله ۳: درب تابه را بگذارید و به مدت یک دقیقه با حرارت ملایم بپزید تا سفیده ها بسته شوند و زرده ها نرم و پفکی باقی بمانند.

مرحله ۴: تخم مرغ ها را به آرامی با کفگیر از تابه خارج کنید. این تخم مرغ‌های نرم و براق با زرده آبکی، طعمی فوق العاده و بافتی لطیف دارند.

روش دوم: کیک هویج با زرده تخم مرغ در مرکز

مواد لازم: تخم مرغ: ۴ عدد/ هویج: ۲ عدد/ نمک، پودر سیر، پودر چیلی و فلفل سیاه: به میزان لازم/ آرد: ۲ قاشق غذاخوری/ روغن: برای سرخ کردن

طرز تهیه

مرحله ۱: سفیده و زرده ۴ عدد تخم مرغ را جدا کنید و زرده ها را کنار بگذارید.

مرحله ۲: هویج ها را پوست بگیرید و با رنده ریز، به صورت نوارهای نازک خرد کنید. نمک بپاشید و ۱۰ دقیقه بگذارید بماند تا آب اضافی خارج شود. سپس آب آن را کاملاً بگیرید.

مرحله ۳: به هویج ها پودر سیر، پودر چیلی، فلفل سیاه، سفیده تخم مرغ ها و آرد را اضافه کنید و خوب مخلوط کنید تا یک خمیر یکدست به دست آید.

مرحله ۴: در یک ماهیتابه با روغن داغ، از مخلوط هویج به اندازه‌های مساوی برداشته و به شکل دایره‌های کوچک در تابه پهن کنید و در مرکز هر کدام یک فرورفتگی ایجاد کنید.

مرحله ۵: زرده‌های تخم مرغ را به آرامی در مرکز هر قسمت قرار دهید. درب تابه را بگذارید و به مدت ۸ تا ۱۰ دقیقه با حرارت ملایم بپزید تا هویج ها طلایی شوند و زرده به میزان دلخواه پخته شود.

روش سوم: نان باگت پر شده با تخم مرغ، بیکن و پنیر

مواد لازم: نان باگت گرد: ۴ عدد/ تخم مرغ: ۴ عدد (برای داخل نان) + ۱ عدد اضافی/ بیکن: ۲ برش (خرد شده)/ پنیر رنده شده: به میزان لازم/ کاغذ روغنی

طرز تهیه:

مرحله ۱: بالای هر نان باگت را ببرید و داخل آن را خالی کنید.

مرحله ۲: در هر نان، یک تخم مرغ بشکنید (زرده سالم بماند). بیکن خرد شده و پنیر رنده شده را روی آن بپاشید.

مرحله ۳: نان ها را روی سینی فر با کاغذ روغنی بچینید. یک تخم مرغ دیگر در هر نان اضافه کنید.

مرحله ۴: سینی را در فر با دمای ۲۰۰ درجه سانتی گراد به مدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه قرار دهید تا نان ها طلایی و پنیر آب شوند.

نکات طلایی

برای جدا کردن زرده از سفیده، از یک قاشق استفاده کنید و زرده را به آرامی بین دو نیمه پوسته یا با قاشق جابجا کنید.

در روش اول، حرارت ملایم و بخار آب باعث پخت یکنواخت و نرم تخم مرغ می شود.

در روش دوم، آب هویج را کاملاً بگیرید تا کیک شما ترد شود