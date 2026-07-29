تا همین چند سال پیش، دیدن یک شکم با عضلات شش‌تکه فقط یک معنی داشت؛ سال‌ها ورزش و تمرین سخت، رژیم غذایی دقیق و سبک زندگی سالم. اما حالا اینستاگرام پر از تبلیغ جراحی‌هایی شده که وعده می‌دهند چند ساعته می‌توانید به یک سیکس‌پک آماده برسید. نگرانی از جایی آغاز می‌شود که بعضی از این افراد با شکم‌های جراحی‌شده، به چهره تبلیغاتی مکمل‌های ورزشی و برنامه‌های تناسب اندام تبدیل می‌شوند. طوری که دیگر معلوم نیست اندامی که می‌بینیم، حاصل ماه‌ها عرق ریختن در باشگاه است یا فقط چند ساعت حضور در اتاق عمل!

این جراحی چقدر خطر دارد؟

جراحی سیکس‌پک، یک جراحی زیبایی برای فرم‌دهی شکم است که جراح با لیپوساکشن یا لیپوماتیک، چربی‌های سطحی دور عضلات را برمی‌دارد تا خطوط طبیعی عضلات شکم برجسته‌ترشود و شکم شش‌تکه دیده شود؛ این روش برای لاغری یا تناسب اندام طراحی نشده و برخلاف تصور عموم، در این عمل عضله‌ای ساخته نمی‌شود و قدرت عضلانی هم افزایش پیدا نمی‌کند. فقط ظاهر عضلات پررنگ‌تر می‌شود.

اما آیا این جراحی واقعا بی‌خطر است؟ یا مثل همه جراحی‌های نامتعارف دیگر، عوارض خاص خود را دارد؟ دکتر سید مهدی موسوی، جراح پلاستیک و زیبایی از مخالفان این جراحی است و معتقد است که «استقبال از آن بیشتر از آنکه ریشه در نیاز پزشکی فرد داشته باشد، به نوعی وسواس نسبت به ظاهر بدن مربوط می‌شود.»

موسوی می‌گوید: «ما متقاضیان و مراجعینی از هر دو جنس آقا و خانم برای انجام این عمل داریم، اما موضوع این است که تمایل به انجام این جراحی تا حدی ناشی از نوعی وسواس فکری و اعتماد به نفس پایین است.»

به گفته این جراح پلاستیک از نظر علمی هم این جراحی به دلایل مختلف، کار درستی نیست و در توضیح بیشتر عنوان می‌کند: «اول اینکه این جراحی ممکن است به پوست و عضلات شکم به خصوص در ناحیه‌ای که لیپوساکشن انجام می‌شود، آسیب وارد کند. به طوری که اگر موقع لیپوساکشن به شبکه‌های عروقی پوست آسیب وارد شود، خراشیدگی بیش از حد عروق و کاهش خون‌رسانی به پوست رخ می‌دهد. این وضعیت می‌تواند به‌ صورت حاد باعث نکروز (مرگ بافت پوست)، از بین رفتن بافت و سیاه شدن پوست شود. همچنین ممکن است به دلیل کم‌خونی مزمن در آن ناحیه، تغییر رنگ پوست به شکل سیاه‌شدگی یا ایجاد لکه‌های رنگدانه‌ای بروز کند که متأسفانه درمانی هم ندارد.»

با بزک کردن بدن به نتیجه دلخواه نمی‌رسید

این جراح پلاستیک تاکید می‌کند: «اگر این افراد بعد از عمل حتی کمترین بی‌توجهی به رژیم غذایی خود داشته باشند یا اگر بعد از عمل وزن اضافه کنند یا ورزش و رژیم را کنار بگذارند، چربی‌ها دوباره در شکم تجمع پیدا می‌کنند و خطوط سیکس‌پک محو یا نامنظم می‌شوند. علاوه بر این، یک بی‌نظمی و عدم تقارن، برجستگی و فرورفتگی و همچنین تغییر رنگ در ناحیه شکم ایجاد می‌شود و با افزایش وزن، این ناصافی‌ها و عدم تقارن‌ها بیشتر هم خواهد شد و مشکلات ظاهری و زیبایی شکم فرد را تشدید خواهد کرد.»

دکتر موسوی می‌گوید: «توصیه علمی و اکید ما این است که اگر افراد به دنبال داشتن سیکس‌پک هستند، با ورزش به این نتیجه برسند. نه با مصنوعی‌سازی و بزک کردن بدن. این روش نه‌ تنها نتیجه دائمی ندارد، بلکه هیچ کمکی به افزایش سلامتی نمی‌کند و حتی ممکن است به سلامت فرد آسیب برساند.»

دکتر موسوی تاکید می‌کند که «ادعای پیج‌های اینستاگرامی که این عمل را راهی ساده برای داشتن شکم ورزشکاری برای همه افراد معرفی می‌کنند، با شواهد علمی هم‌خوانی ندارد.»

حذف ورزش، سیکس‌پک را محو می‌کند

جراحی سیکس‌پک، یک عمل پذیرفته‌شده در جراحی پلاستیک است اما در جامعه جراحان پلاستیک، دیدگاه یکسانی درباره آن وجود ندارد. گروهی از جراحان معتقدند این روش اگر برای بیمار مناسب و با تکنیک صحیح و توسط جراح باتجربه انجام شود، می‌تواند از نظر زیبایی نتیجه قابل‌قبولی داشته باشد.

این جراحان تأکید می‌کنند سیکس‌پک مصنوعی برای افراد چاق طراحی نشده و جایگزین ورزش یا کاهش وزن هم نیست و کاندیدای مناسب معمولا فردی است که درصد چربی بدن پایینی دارد، وزنش ثابت است، عضلات شکمش از قبل براثر ورزش شکل گرفته اما به دلیل وجود لایه نازکی از چربی، خطوط عضلات به‌خوبی دیده نمی‌شود.

یک پزشک جراح پلاستیک در میرداماد تهران که نمی‌خواهد نامش در گزارش عنوان شود، به همین موضوع اشاره می‌کند و به همشهری‌آنلاین می‌گوید: «اگر فرد عضلات ورزیده‌ای زیر پوست خود داشته باشد، اما لایه نازکی از چربی اجازه دیده شدن عضلات را نمی‌دهد، می‌توان با پیکرتراشی (روش لیپوماتیک) عضلات شکم را نمایان کرد تا شکل و فرم سیکس‌پک بهتر نشان داده شود. اگر فرد آن عضلات را نداشته باشد هم جراحی انجام می‌شود، اما بعد از گذشت دوره نقاهت جراحی، فرد باید ورزش کند تا آن فرم زیبای مد نظرش ایجاد شود.»

با این حال حتی این جراحان نیز یک نکته را به‌ صراحت بیان می‌کنند؛ نتیجه این عمل دائمی نیست. اگر فرد بعد از جراحی وزن اضافه کند، چربی دوباره در شکم تجمع پیدا می‌کند و خطوط سیکس‌پک به‌ تدریج محو یا نامنظم می‌شود.

سیکس‌پک؛ نماد سلامت یا فقط یک شوآف؟

شاید مهم‌تر از این سوال که کدام جراحان با این جراحی مخالف و کدام‌ها موافقند، این باشد که چرا تقاضا برای چنین جراحی‌هایی ناگهان در جامعه‌ای افزایش پیدا می‌کند؟ روان‌شناسان سال‌ها است درباره تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر تصویر ذهنی افراد از بدن هشدار می‌دهند. الگوریتم‌های اینستاگرام هر روز بدن‌هایی را به نمایش می‌گذارند که اغلب نتیجه فیلتر، نورپردازی، ژنتیک، تمرین حرفه‌ای یا حتی جراحی هستند. در چنین فضایی بعضی افراد نه برای سلامتی یا افزایش قدرت جسمی، بلکه صرفاً برای نمایش در شبکه‌های اجتماعی، گرفتن عکس‌های بهتر یا شبیه شدن به استانداردهای غیرواقعی زیبایی، به دنبال انجام این جراحی می‌روند.

بعضی افراد حتی برای رسیدن به نتیجه بهتر در جراحی، هزینه بیشتری می‌کنند و تا ترکیه می‌روند. چراکه گفته می‌شود جراحان ترکیه به دلیل تحصیل در اروپا و آمریکا، زبردستی خاصی در انجام این عمل جراحی و سایر جراحی‌های زیبایی دارند و در ازای ۳۰۰۰ تا ۵۵۰۰ دلار آمریکا این جراحی را به بهترین نحو انجام می‌دهند.

منبع همشهری‌ آنلاین

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