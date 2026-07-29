پاستا یکی از محبوب‌ترین غذاهای جهان است که از آشپزخانه‌های ایتالیا راه خود را به سفره مردم در سراسر دنیا باز کرده است. این غذای ساده اما متنوع، با صدها نوع سس و ترکیب مختلف تهیه می‌شود و به یکی از انتخاب‌های همیشگی برای وعده‌های سریع و خوشمزه تبدیل شده است. اما گاهی یک اشتباه کوچک در مقدار روغن، خامه یا پنیر می‌تواند طعم متعادل پاستا را از بین ببرد و آن را به غذایی سنگین و چرب تبدیل کند.

اگر پاستای شما بعد از پخت بیش از حد چرب، سنگین یا روغنی می‌شود، احتمالاً چند اشتباه رایج را هنگام تهیه آن مرتکب می‌شوید. آشپزها می‌گویند با رعایت چند ترفند ساده می‌توان پاستایی خوش‌طعم، سبک و رستورانی تهیه کرد؛ بدون اینکه مجبور باشید روغن، خامه یا پنیر زیادی به آن اضافه کنید.

۱. روغن را بیش از اندازه استفاده نکنید

بسیاری تصور می‌کنند هرچه روغن بیشتر باشد، پاستا خوشمزه‌تر می‌شود؛ در حالی که روغن زیاد باعث می‌شود سس به‌خوبی به پاستا نچسبد و غذا بیش از حد چرب و سنگین شود. برای تفت دادن مواد اولیه، مقدار کمی روغن کافی است.

۲. از آب پاستا غافل نشوید

آبی که پاستا در آن پخته می‌شود، به دلیل داشتن نشاسته، بهترین ماده برای غلیظ کردن سس است. اضافه کردن چند قاشق از این آب به سس، بافتی یکدست ایجاد می‌کند و نیاز به مصرف روغن یا خامه بیشتر را کاهش می‌دهد.

۳. خامه و پنیر را متعادل مصرف کنید

سس‌های خامه‌ای خوشمزه‌اند، اما استفاده بیش از حد از خامه، کره و پنیر، پاستا را بسیار پرچرب می‌کند. می‌توانید بخشی از خامه را با شیر یا آب پاستا جایگزین کنید تا سس همچنان لطیف بماند اما سبک‌تر شود.

۴. سبزیجات را فراموش نکنید

قارچ، اسفناج، کدو، بروکلی، فلفل دلمه‌ای یا گوجه‌فرنگی علاوه بر افزایش ارزش غذایی، حجم غذا را بیشتر می‌کنند و باعث می‌شوند بدون نیاز به مواد چرب زیاد، پاستایی خوش‌طعم داشته باشید.

۵. سس را جداگانه آماده کنید

ابتدا سس را آماده کنید و در پایان، پاستای آبکش‌شده را به آن اضافه کنید. این روش باعث می‌شود مقدار سس و چربی غذا بهتر کنترل شود و همه رشته‌های پاستا به‌طور یکنواخت به سس آغشته شوند.

۶. پاستا را بیش از حد نپزید

پاستای بیش از حد نرم، سس را بیش از اندازه جذب می‌کند و بافتی سنگین پیدا می‌کند. بهترین نتیجه زمانی به دست می‌آید که پاستا را به صورت «آل دنته» (کمی سفت) بپزید.

در نهایت، راز یک پاستای خوشمزه فقط در استفاده بیشتر از خامه و پنیر نیست. انتخاب مواد اولیه مناسب، استفاده هوشمندانه از آب پاستا و کنترل میزان روغن، طعمی متعادل و بافتی سبک ایجاد می‌کند که هم سالم‌تر است و هم لذت بیشتری از خوردن آن خواهید برد.

منبع همشهری آنلاین

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