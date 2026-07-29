ناخن مصنوعی و زیورآلات ناخن که کالاهایی در حوزه مد هستند می‌توانند در محیط‌های درمانی، چالش‌های جدی ایجاد کنند. نتایج یک مطالعه نشان می‌دهد ناخن‌های مصنوعی در مقایسه با ناخن‌های طبیعی، بیشتر مستعد تجمع و میزبانی میکروارگانیسم‌ها هستند.

رعایت بهداشت دست، دستورالعملی ضروری برای پیشگیری از انتقال عفونت‌هاست و به عواملی در هر دو سطح فردی و سیستمی بستگی دارد. شواهد نشان می‌دهد استفاده از ناخن‌های مصنوعی، با عدم اجرای صحیحِ دستورالعمل‌های الزامی برای رعایت بهداشت دست در مراکز درمانی مرتبط است.

سطح ناخن‌های مصنوعی زبر و دارای منافذ است و همچنین میان ناخن طبیعی و مواد مصنوعی شکاف‌های کوچکی وجود دارد؛ این ویژگی‌ها محیطی مساعد برای رشد میکروارگانیسم‌ها فراهم می‌کنند. از این رو شست‌وشوی دست‌ها با آب و صابون یا استفاده از ضدعفونی‌کننده‌های الکلی ممکن است برای از بین بردن کامل این میکروب‌ها کافی نباشد.

یک مطالعه در چندین مرکز درمانی در آمریکا نشان داده است کارکنانی که ناخن مصنوعی داشتند در مقایسه با کارکنانی که ناخن طبیعی داشتند، چه قبل و چه بعد از ضدعفونی دست با صابون و ضدعفونی‌کننده دست حاوی الکل، سطوح بالاتری از میکروارگانیسم‌ها را روی ناخن‌های خود حمل می‌کردند.

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا (CDC) توصیه می‌کند کارکنان مراقبت‌های بهداشتی به ویژه آن‌هایی که مستقیماً در مراقبت از بیمار و/یا در بخش‌های مراقبت‌های ویژه و اتاق‌های عمل مشغول به کار هستند، نباید از ناخن‌های مصنوعی استفاده کنند. با وجود موارد متعدد شیوع‌ عفونت و عوامل بیماری‌زای مرتبط با ناخن‌های مصنوعی و توصیه‌های CDC، استفاده از آن‌ها همچنان در مراکز مراقبت‌های بهداشتی یک چالش است. عدم آگاهی کارکنان، سیاست‌های نامشخص یا اجرای ناکارآمد در مورد ناخن‌های مصنوعی می‌تواند به عدم رعایت این قوانین کمک کند. بنابراین، برای رسیدگی به این موضوع، یک رویکرد چندبعدی مورد نیاز است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ovid، به طور خلاصه، استفاده از ناخن‌های مصنوعی یا هر محصول زینتی ناخن باید در بین کارکنان مراقبت‌های بهداشتی که مستقیماً با بیماران در ارتباط هستند، ممنوع شود. همچنین توصیه می‌شود کارکنانی که محصولاتی را برای بیماران تهیه می‌کنند مانند کارکنان داروخانه و ... نیز برای جلوگیری از انتقال غیرمستقیم میکروارگانیسم‌ها از چنین محصولاتی استفاده نکنند.

خطرات سلامتی ناشی از باکتری‌های زیر ناخن‌های «اکریلیک»

جدای از مراقبان بهداشتی به طور کلی ناخن‌های اکریلیک می‌توانند خطرات سلامتی متعددی را در رابطه با رشد باکتری‌ها ایجاد کنند زیرا محیطی ایده‌آل برای رشد میکروارگانیسم‌ها فراهم می‌کنند.

در ادامه خطرات اصلی سلامتی مرتبط با باکتری‌های زیر ناخن‌های اکریلیک آورده شده است:

افزایش بار باکتریایی: مطالعات نشان داده‌اند که ناخن‌های اکریلیک به طور قابل توجهی میزان باکتری‌های بیشتری نسبت به ناخن‌های طبیعی دارند.

دشواری در تمیز کردن: ناحیه زیر ناخن‌های اکریلیک به طور خاص برای تمیز کردن موثر چالش برانگیز است و آن را به مکانی اصلی برای تکثیر باکتری‌ها تبدیل می‌کند.

پاتوژن‌های بالقوه: پاتوژن‌های (میکروب) رایج موجود در زیر ناخن‌های اکریلیک شامل باکتری گرم-منفی، استافیلوکوک اورئوس و مخمرها هستند.

خطر عفونت: وجود این باکتری‌ها خطر عفونت را افزایش می‌دهد به خصوص اگر فرد استفاده‌کننده، بریدگی یا پارگی در پوست اطراف ناخن‌هایش داشته باشد.

انتقال عفونت‌ها: در مراکز مراقبت‌های بهداشتی، خطر انتقال عوامل بیماری‌زا به بیماران از طریق ناخن‌های اکریلیک (در صورت استفاده کادر درمان) به مراتب بیشتر بوده‌ که به طور بالقوه منجر به عفونت‌های بیمارستانی می‌شود.

عفونت‌های قارچی: ناخن‌های اکریلیک محیطی مساعد برای رشد قارچ ایجاد می‌کنند. یک مطالعه نشان داد ۶۷ نفر از ۶۸ زنی که پس از برداشتن ناخن‌های اکریلیک دچار مشکلات ناخن شدند، عفونت‌های قارچی داشتند.

مقاومت باکتریایی: باکتری‌های زیر ناخن‌های اکریلیک ممکن است در برابر اقدامات بهداشتی دست مقاوم‌تر باشند. یک مطالعه نشان داد که پس از تمیز کردن دست‌ها، تعداد قابل توجهی از کارکنان مراقبت‌های بهداشتی که ناخن مصنوعی داشتند در مقایسه با کارکنانی که ناخن طبیعی داشتند، عوامل بیماری‌زا در آنها باقی مانده بود.

با توجه به این خطرات، بسیاری از مراکز درمانی در آمریکا، استفاده از ناخن‌های اکریلیک را برای کارکنان بهداشتی ممنوع کرده‌اند و به‌طور کلی توصیه می‌شود که برای رعایت بهداشت مطلوب دست‌ها، ناخن‌ها کوتاه و طبیعی نگه داشته شوند.

منبع ايسنا

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