مزه دار کردن گوشت استیک اصلا کار سختی نیست، چند ترفند ساده دارد
مزه دار کردن گوشت با رزماری و لیمو یکی از بهترین روشها برای ایجاد طعمی عمیق، تازه و معطر در انواع استیک و گوشت گریلشده است.
مزه دار کردن گوشت با رزماری و لیمو یکی از بهترین روشها برای ایجاد طعمی عمیق، تازه و معطر در انواع استیک و گوشت گریلشده است. در این روش، ترکیب رزماری تازه، آبلیمو، روغن زیتون، نمک و فلفل بهصورت یک مرینیت معطر درست میشود. سپس با نفوذ تدریجی به بافت گوشت، هم باعث نرمتر شدن آن میشود و هم عطر گیاهان و طعم ملایم مرکبات را به گوشت منتقل میکند.
اسیدیته طبیعی لیمو به باز شدن بافت گوشت کمک میکند، در حالی که روغن زیتون و رزماری رایحهای مدیترانهای و اشتهابرانگیز ایجاد میکنند. بههمین دلیل این ترکیب یکی از محبوبترین روشهای مرینیت برای تهیه استیک، گوشت گریل و غذاهای کبابی محسوب میشود.
مواد لازم برای مرینیت
رزماری خردشده ۱.۴ پیمانه
روغن زیتون ۱.۳ فنجان
آبلیمو ۱.۴ پیمانه
فلفل سیاه ۱.۲ قاشق چایخوری
فلفل قرمز ۱.۴ قاشق چایخوری
نمک ۱.۲ قاشق چایخوری
مزه دار کردن گوشت با رزماری و لیمو
مرحله اول: آمادهسازی مرینیت گوشت
تمام مواد مرینیت شامل رزماری، روغن زیتون، آبلیمو، نمک، فلفل سیاه و فلفل قرمز را داخل مخلوطکن بریزید. مواد را تا جایی مخلوط کنید که سسی کاملا یکدست و معطر بهدست بیاید.
نکته: مرینیت یکدست باعث نفوذ بهتر طعم به بافت گوشت میشود.
مرحله دوم: مزهدار کردن گوشت
با یک چاقوی تیز، روی هر طرف گوشت چهار تا پنج برش سطحی به عمق شش میلیمتر ایجاد کنید. این کار کمک میکند مرینیت بهتر جذب گوشت شود.
حالا، گوشت را داخل یک کیسه زیپدار بگذارید. سپس سس مرینیت را اضافه کنید. هوای کیسه را خارج کنید. در آن را ببندید.
گوشت مرینیتشده را چهار تا هشت ساعت داخل یخچال بگذارید تا حسابی استراحت کند.
نکته: هرچه زمان مرینیت بیشتر باشد، استیک نرمتر و خوشطعمتر خواهد شد.
اگر بعد از مرینیت میخواهید گوشت را داخل تابه بپزید، خواندن نکات مهم پخت استیک در ماهیتابه به شما کمک میکند نتیجه بهتری بگیرید.
مرحله سوم:آماده کردن گوشت برای پخت
پس از پایان زمان مرینیت، گوشت را از یخچال خارج کنید و ۲۰ تا ۳۰ دقیقه در دمای محیط قرار دهید تا برای پخت آماده شود. سپس سطح گوشت را از مرینیت اضافی پاک کنید تا هنگام پخت، بافت بهتری ایجاد شود.
اگر مقداری از مرینیت را از ابتدا کنار گذاشتهاید و با گوشت خام تماس نداشته، میتوانید از آن برای رومال یا سرو کنار غذا استفاده کنید.
نکات تکمیلی
برای رسیدن به بهترین نتیجه در مزه دار کردن گوشت با رزماری و لیمو، انتخاب نوع مناسب گوشت اهمیت زیادی دارد. استیک پهلو، راسته، ریبآی یا نیویورک استریپ گزینههای بسیار خوبی برای مرینیت هستند. بافت آنها اجازه میدهد طعم مرینیت بهخوبی در گوشت نفوذ کند.
اگر از گوشتهای سفتتر استفاده میکنید، ایجاد چند برش سطحی روی گوشت و افزایش زمان مرینیت کمک میکند تا استیک نرمتر و خوشطعمتر شود. استفاده از گوشت تازه و باکیفیت هم تاثیر زیادی در نتیجه نهایی و طعم استیک گریلشده دارد.
مزه دار کردن مرغ با رزماری و لیمو یکی از روشهای ساده و بسیار خوشعطر برای آمادهسازی مرغ گریل، کبابی یا تنوری است. در این روش، ترکیبی از رزماری تازه خردشده، آبلیمو تازه، روغن زیتون، نمک، فلفل سیاه و در صورت تمایل کمی سیر لهشده تهیه میشود. تکههای مرغ در این مرینیت قرار میگیرند تا طعمها بهخوبی در بافت آن نفوذ کنند. اسیدیته طبیعی لیمو به نرمتر شدن گوشت مرغ کمک میکند، در حالیکه رزماری عطر گیاهی و مدیترانهای دلپذیری به آن میدهد.
از سویی دیگر، روغن زیتون باعث میشود مرغ هنگام پخت آبدارتر بماند. برای بهترین نتیجه، مرغ را حداقل یک تا ۲ ساعت و ترجیحا تا چهار ساعت در یخچال مرینیت کنید. سپس آن را گریل، در فر یا در تابه بپزید تا غذایی معطر، لطیف و خوشطعم درست شود.
رزماری تازه یکی از بهترین گیاهان معطر برای مرینیت انواع استیک و گوشت گریل شده است. این گیاه با عطر گرم و کمی چوبی خود، طعمی مدیترانهای و بسیار دلپذیر به گوشت میدهد. استفاده از رزماری تازه نسبت به نوع خشکشده عطر قویتر و طبیعیتری ایجاد میکند. خرد کردن رزماری قبل از ترکیب با مرینیت هم کمک میکند روغنهای معطر آن آزاد و طعم بهتری به گوشت منتقل شود.
آبلیمو نقش مهمی در مرینیت گوشت با رزماری دارد؛ اسیدیته طبیعی آن به باز شدن الیاف گوشت کمک میکند. این فرآیند باعث میشود گوشت هنگام گریل نرمتر و آبدارتر باقی بماند. علاوه بر این، آبلیمو طعم تازه و ملایمی به استیک میدهد و تعادل خوبی میان چربی گوشت و عطر رزماری ایجاد میکند.
استفاده از آبلیمو تازه معمولا نتیجه بهتری نسبت به آبلیموی صنعتی دارد.
روغن زیتون یکی از اجزای اصلی مرینیت در بسیاری از دستورهای گریل و استیک است. این روغن علاوه بر ایجاد بافتی نرمتر در گوشت، کمک میکند طعم رزماری و ادویهها بهتر به سطح و داخل گوشت منتقل شوند. روغن زیتون همچنین هنگام گریل از خشک شدن استیک جلوگیری میکند و باعث میشود سطح گوشت بافتی براق و اشتهابرانگیز داشته باشد.
یکی از نکات مهم در تهیه استیک گریلشده، استراحت گوشت بعد از حرارت دادن است. وقتی استیک حدود پنج دقیقه استراحت میکند، آب گوشت دوباره در بافت آن توزیع میشود. در نتیجه هنگام برش از گوشت خارج نمیشود. این کار باعث میشود استیک آبدارتر، نرمتر و خوشطعمتر باشد. اگر بلافاصله بعد از گریل گوشت را برش بزنید، بخش زیادی از آب آن از دست میرود و استیک خشکتر خواهد شد.