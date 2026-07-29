راز خروج چربی از بدن را میدانید؟ باور نمیکنید | چرا عرق کردن معیار خوبی برای چربیسوزی نیست؟
بسیاری از افراد تصور میکنند چربیهای بدن با عرق کردن یا دفع از طریق مدفوع از بین میروند، اما علم داستان دیگری میگوید.
پژوهشها نشان میدهد بخش عمده چربی که هنگام کاهش وزن از دست میدهیم، در واقع به دیاکسید کربن تبدیل شده و از طریق بازدم از بدن خارج میشود. به همین دلیل، هر بار که ورزش میکنید یا در اثر رژیم غذایی چربی میسوزانید، در واقع بخش بزرگی از آن را «بازدم» میکنید.
چربی پس از سوزانده شدن چه سرنوشتی پیدا میکند؟
چربی ذخیرهشده در بدن عمدتاً به شکل تریگلیسرید است. زمانی که بدن به انرژی نیاز پیدا میکند، این مولکولها شکسته شده و طی مجموعهای از واکنشهای متابولیکی به انرژی، آب و دیاکسید کربن تبدیل میشوند.
برخلاف تصور رایج، چربی «ناپدید» نمیشود؛ بلکه اتمهای تشکیلدهنده آن به مواد دیگری تبدیل میشوند که از بدن دفع میشوند.
بیشتر چربی از کدام راه خارج میشود؟
بر اساس محاسبات منتشرشده توسط پژوهشگران دانشگاه نیو ساوت ولز استرالیا، حدود:
۸۴ درصد از جرم چربی از طریق ریهها و به شکل دیاکسید کربن دفع میشود.
۱۶ درصد باقیمانده به آب تبدیل شده و از طریق ادرار، عرق، اشک، بزاق و بخار بازدم از بدن خارج میشود.
به عنوان مثال، اگر فردی ۱۰ کیلوگرم چربی از دست بدهد، حدود ۸.۴ کیلوگرم آن به صورت دیاکسید کربن از ریهها خارج میشود و حدود ۱.۶ کیلوگرم نیز به آب تبدیل خواهد شد.
آیا نفس کشیدن بیشتر باعث لاغری میشود؟
پاسخ منفی است. افزایش سرعت تنفس بهتنهایی چربی نمیسوزاند. برای تولید دیاکسید کربن، ابتدا باید بدن وارد وضعیت مصرف ذخایر چربی شود؛ یعنی کالری دریافتی کمتر از کالری مصرفی باشد. ورزش و فعالیت بدنی این فرآیند را تسریع میکنند، اما نفس عمیق کشیدن بدون افزایش مصرف انرژی، تأثیر قابلتوجهی بر کاهش چربی ندارد.
چرا عرق کردن معیار خوبی برای چربیسوزی نیست؟
کاهش وزن بعد از سونا یا ورزش شدید معمولاً ناشی از از دست دادن آب بدن است، نه چربی. این آب پس از نوشیدن مایعات دوباره جایگزین میشود. بنابراین میزان تعریق، شاخص مناسبی برای سنجش چربیسوزی نیست.
چگونه چربی بیشتری بسوزانیم؟
متخصصان توصیه میکنند برای کاهش چربی بدن بر این اصول تمرکز کنید:
ایجاد کسری کالری از طریق تغذیه متعادل
انجام حداقل ۱۵۰ دقیقه فعالیت هوازی در هفته
تمرینات قدرتی برای حفظ توده عضلانی
مصرف کافی پروتئین
خواب کافی و مدیریت استرس
جمعبندی
چربیهای بدن نه با عرق کردن «آب میشوند» و نه از طریق مدفوع دفع میشوند. بیشتر چربیهای سوزاندهشده به دیاکسید کربن تبدیل شده و هنگام بازدم از بدن خارج میشوند. به همین دلیل، هر قدمی که برای افزایش فعالیت بدنی و اصلاح رژیم غذایی برمیدارید، در واقع به بدن کمک میکند تا چربی ذخیرهشده را به انرژی، آب و دیاکسید کربن تبدیل کرده و آن را از طریق تنفس دفع کند.