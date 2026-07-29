میتوانید از ۵ فنجان قهوه در روز لذت ببرید، اما به این شرط...
علم برای عاشقان قهوه تأیید میکند که میتوانید از ۵ فنجان قهوه در روز لذت ببرید، اما یک نکته وجود دارد!
مطالعه تازه توسط انجمن قلب آمریکا نشان میدهد که مصرف روزانه تا ۴۰۰ میلیگرم کافئین، معادل پنج فنجان قهوه، برای اکثر بزرگسالان بیخطر است و حتی ممکن است با کاهش خطر ابتلا به بیماری قلبی مرتبط باشد. با این حال، این توصیه برای افرادی که فشار خون بالا، بیخوابی یا سایر بیماریهای زمینهای دارند، صدق نمیکند. مصرف بیش از حد قهوه شیرین، قهوه با خامه اضافه یا الکل نیز توصیه نمیشود.
با وجود محبوبیت گسترده، کافئین میتواند بحثبرانگیز باشد و متخصصان در مورد اثرات آن بر سلامتی و خطرات مصرف بیش از حد آن بحث میکنند. این بحث باعث میشود بسیاری هر روز صبح قهوه خود را جرعه جرعه بنوشند، اما با یک نگرانی پنهان که عشق آنها به قهوه ممکن است به سلامتی آنها آسیب برساند.
انجمن قلب آمریکا پیامی ساده اما نشاطبخش منتشر کرد: میتوان از یک فنجان قهوه دمکرده عالی لذت برد تا احساس انرژی و نشاط کنید، اگرچه متخصصان خواب هشدار میدهند که عادت نوشیدن قهوه میتواند بر خواب تأثیر منفی بگذارد و عوارض جانبی نامطلوبی بر سلامت کلی داشته باشد.
روانشناسان هشدار میدهند که میتواند افراد را عصبی، مضطرب و تحریکپذیر کند. یک مطالعه حتی نشان داد که کافئین تمایل به خریدهای ناگهانی را که بودجه را تحت فشار قرار میدهد، افزایش میدهد. متخصصان تغذیه متخصص در سلامت مغز، پیشنهاد میکنند که برای تنظیم مجدد اعتیاد، "استراحت قهوه" داشته باشید.
از سوی دیگر، برخی مطالعات نشان میدهند که قهوه میتواند از سلامت مغز محافظت کند. مطالعات دیگر، فواید آنتیاکسیدانهای موجود در قهوه برای سلامتی را ستایش میکنند. یکی از محققان حتی قهوه را به عنوان یک "ترکیب معجزهآسا" توصیف کرد.
دستورالعملهای غذایی متناقض
دستورالعملهای غذایی به طرز چشمگیری متغیر و متناقض هستند. اما این سوال که آیا قهوه خوب است یا بد، و به چه مقدار، به ویژه بحثبرانگیز است. با وجود مطالعات متناقض و روایتهای رقیب بسیار، یافتن یک پاسخ واحد و دارای پشتوانه علمی برای این سوال دشوار است:
چه مقدار قهوه توصیه میشود؟
اخیراً، انجمن قلب آمریکا، که در همه موارد مربوط به سلامت قلب تخصص دارد، تمام شواهد موجود در مورد اثرات کافئین بر سلامت انسان را بررسی کرد و به نتیجه بسیار روشنی رسید. انجمن قلب آمریکا اظهار داشت: «تحقیقات اخیر نشان میدهد که مصرف روزانه تا ۴۰۰ میلیگرم کافئین (معادل پنج فنجان ۸ اونسی قهوه کافئیندار) به طور کلی برای اکثر بزرگسالان بیخطر است و به نظر میرسد با کاهش خطر ابتلا به چندین بیماری قلبی عروقی، از جمله نارسایی قلبی، بیماری قلبی و سکته مغزی در برخی افراد مرتبط است.»
دو هشدار مهم
مطالعات اخیر همچنین نشان میدهد که نوشیدن قهوه خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ را کاهش میدهد. مصرف کافئین همچنین با کاهش سطح کلسترول مرتبط بوده است. با این حال، توجه به دو هشدار مهم در مورد توصیه متخصصان قلب مبنی بر مصرف حداکثر پنج فنجان در روز، مهم است.
اول، این موضوع برای همه در همه جا صدق نمیکند. برخی از افراد ممکن است فشار خون بالا، بیخوابی یا بیماری دیگری داشته باشند که میتواند با مصرف بیش از حد قهوه تشدید شود. در چنین مواردی، این بیانیه مجوزی برای آنها نیست که هر چقدر دوست دارند بنوشند.
هشدار دوم محدود به گروههای خاصی نیست. این برای همه صدق میکند: از مصرف بیش از حد قهوه با شکر، خامه یا نوشابه خودداری کنید. به عبارت دیگر، توصیه «۵ فنجان قهوه» در صورتی صدق میکند که کافئین را به شکل قهوه یا چای بدون شکر و بدون هیچ ماده افزودنی مصرف کنید. این شامل فراپوچینو با خامه زده شده یا نوشیدنیهای ردبول نمیشود.
احساس گناه کمتر
این بیانیه علمی جدید از متخصصان قلب بعید است که عادات قهوه نوشیدن بسیاری از افراد را به شدت تغییر دهد، اما برخی از احساس گناه و اضطراب مرتبط با فنجان قهوه صبحگاهی شما را کاهش میدهد.