قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: چهارشنبه ۷ مرداد
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
187,693,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
185,191,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
250,255,000
|
طلای دست دوم
|
185,190,670
|
آبشده کمتر از کیلو
|
814,050,000
|
مثقال طلا
|
813,030,000
|انس طلا
|
4,043.37
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,890,100,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,846,200,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
964,000,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
538,000,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
277,000,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,840,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|920,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
480,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
30,140,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
9,560,000
|
حباب نیم سکه
|
40,350,000
|
حباب ربع سکه
|
77,650,000
|
حباب سکه گرمی
|
47,500,000