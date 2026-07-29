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قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵ + جدول

قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1819824
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قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

قیمت طلا

بروزرسانی: چهارشنبه ۷ مرداد

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای 18 عیار / 750

187,693,000

طلای 18 عیار / 740

185,191,000

طلای ۲۴ عیار

250,255,000

طلای دست دوم

185,190,670

آبشده کمتر از کیلو

814,050,000

مثقال طلا

813,030,000
انس طلا

4,043.37

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی

1,890,100,000

سکه بهار آزادی تک فروشی 

1,846,200,000

نیم سکه تک فروشی

964,000,000

ربع سکه تک فروشی

538,000,000

سکه گرمی تک فروشی

277,000,000

تمام سکه (قبل 86)

1,840,000,000

نیم سکه (قبل 86)

 920,000,000

ربع سکه (قبل 86)

480,000,000

حباب سکه

حباب سکه امامی

30,140,000

حباب سکه بهار آزادی

9,560,000

حباب نیم سکه

40,350,000

حباب ربع سکه

77,650,000

حباب سکه گرمی

47,500,000
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