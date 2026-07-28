در بازدید رئیس کمیته بهرهوری و نظارت بر قانون جهش تولید دانشبنیان مجلس از شرکت کروز مطرح شد
مجلس از قطعهسازی دانشبنیان حمایت میکند
سالهاست صنعت قطعهسازی با چالشهایی مانند تحریم، محدودیت ارزی و وابستگی فناوری دستوپنجه نرم میکند؛ اما در همین شرایط، بخشی از زنجیره تأمین مسیر دیگری را در پیش گرفته است؛ اتکا به دانش فنی داخلی و همکاری با شرکتهای دانشبنیان. رئیس کمیته بهرهوری و نظارت بر قانون جهش تولید دانشبنیان مجلس، در بازدید از شرکت کروز، این رویکرد را یکی از ظرفیتهای مهم صنعت قطعهسازی دانست و تأکید کرد اجرای کامل قانون جهش تولید دانشبنیان میتواند توسعه فناوری در صنایع بزرگ را شتاب دهد.
به گزارش ایلنا به نقل از شرق در سالهای اخیر، هرگاه از صنعت قطعهسازی سخن به میان آمده، بیشتر توجهها معطوف به قیمت، تولید و بازار بوده است؛ اما در پشت صحنه این صنعت، رقابت دیگری جریان دارد؛ رقابتی برای کاهش وابستگی، بومیسازی فناوری و توسعه دانش فنی.احسان عظیمیراد، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته بهرهوری و نظارت بر قانون جهش تولید دانشبنیان مجلس، در جریان بازدید از شرکت کروز، با اشاره به ظرفیتهای این مجموعه در حوزه فناوری گفت: آنچه بیش از هر چیز جلب توجه میکند، بومیسازی گسترده قطعات و حرکت جدی شرکت به سمت فعالیتهای دانشبنیان است.
به گفته وی، طی حدود ۱۲ سال گذشته نزدیک به ۴ هزار و ۹۰۰ قطعه در این مجموعه بومیسازی شده است؛ اتفاقی که به گفته او، حاصل تلاش مهندسان، متخصصان و نیروهای داخلی است و میتواند بخشی از وابستگی صنعت خودرو به فناوری خارجی را کاهش دهد.
عظیمیراد با اشاره به همکاری کروز با بیش از ۳۰۰ شرکت در زنجیره تامین خود افزود: بخشی از این شرکتها دانشبنیان هستند و این همکاری نشان میدهد توسعه فناوری دیگر صرفاً در درون کارخانهها اتفاق نمیافتد، بلکه از مسیر تعامل میان صنایع بزرگ و زیستبوم نوآوری کشور دنبال میشود.
وی یکی دیگر از نکات قابل توجه این بازدید را طراحی و ساخت بخشی از ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید توسط متخصصان داخلی عنوان کرد و گفت: این اقدام علاوه بر کاهش وابستگی به واردات تجهیزات، موجب صرفهجویی ارزی و تقویت توان مهندسی کشور شده است.
رئیس کمیته بهرهوری و نظارت بر قانون جهش تولید دانشبنیان مجلس معتقد است ادامه این مسیر، نیازمند استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی است. وی با اشاره به قانون جهش تولید دانشبنیان اظهار کرد: مجلس علاوه بر نظارت بر اجرای این قانون، تلاش میکند زمینه بهرهگیری صنایع از مشوقهای پیشبینیشده در آن را فراهم کند.
به گفته عظیمیراد، اعتبار مالیاتی یکی از مهمترین ابزارهای این قانون است؛ ظرفیتی که به صنایع اجازه میدهد بخشی از مالیات خود را به جای واریز به خزانه، صرف پروژههای تحقیق و توسعه، نوآوری و توسعه فناوری کنند.
وی تأکید کرد: حرکت شرکتهای بزرگ صنعتی به سمت دانشبنیان شدن، علاوه بر بهرهمندی از حمایتهای قانونی، میتواند سرعت توسعه فناوری و افزایش رقابتپذیری آنها را نیز افزایش دهد.
عظیمیراد در ادامه با اشاره به برخی مباحث مطرحشده درباره حضور کروز در صنعت خودرو گفت: مجلس آمادگی دارد با رویکردی کارشناسی و منصفانه، دغدغههای مطرحشده را بررسی کرده و در چارچوب وظایف نظارتی خود، به بهبود فضای فعالیت بخش خصوصی و تصمیمسازیهای مرتبط کمک کند.
او تأکید کرد که آینده صنعت خودرو بیش از گذشته به میزان سرمایهگذاری در فناوری، تحقیق و توسعه و تعامل با شرکتهای دانشبنیان وابسته است؛ مسیری که به اعتقاد وی، میتواند هم توان تولید داخل را افزایش دهد و هم جایگاه صنعت قطعهسازی ایران را در زنجیره ارزش فناوری ارتقا بخشد.