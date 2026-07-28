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گران‌ترین شیرینی ایران؛ کیلویی ۶.۵ میلیون تومان!+ فیلم

گران‌ترین شیرینی ایران؛ کیلویی ۶.۵ میلیون تومان!+ فیلم
کد خبر : 1819611
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شیرینی همیشه بخشی از مهمانی‌ها و خاطره‌های شیرین ایرانی‌ها بوده، اما حالا در یکی از قنادی‌های اصفهان، پای شیرینی‌هایی به میان آمده که قیمتشان عجیب غریب است.

شیرینی همیشه بخشی از مهمانی‌ها و خاطره‌های شیرین ایرانی‌ها بوده، اما حالا در یکی از قنادی‌های اصفهان، پای شیرینی‌هایی به میان آمده که قیمتشان عجیب غریب است.

در ویدئویی که منتشر شده، از شیرینی‌هایی صحبت می‌شود که قیمت هر کیلو از آن‌ها به ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد و برخی مدل‌های اسلایدی نیز حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارند.

صاحب این قنادی در توضیح این قیمت‌ها می‌گوید مشتری‌ها از آن‌ها انتظار محصولی خاص و متفاوت دارند و در تهیه بعضی شیرینی‌ها نیز از ورق طلا استفاده شده است.

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