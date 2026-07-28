آیا استرس میتواند قند خون را بالا ببرد؟
نگرانیهای روزمره، کمخوابی، فشار کاری یا حتی دنبال کردن مداوم اخبار ناگوار میتواند بدون تغییر در رژیم غذایی، باعث افزایش قند خون شود.
بیشتر افراد مبتلا به دیابت تصور میکنند کنترل قند خون فقط به رعایت رژیم غذایی، فعالیت بدنی و مصرف منظم داروها بستگی دارد، اما پزشکان هشدار میدهند عامل مهم دیگری نیز وجود دارد که اغلب نادیده گرفته میشود: استرس.
نگرانیهای روزمره، کمخوابی، فشار کاری یا حتی دنبال کردن مداوم اخبار ناگوار میتواند بدون تغییر در رژیم غذایی، باعث افزایش قند خون شود. بهگفته آنها بدن در مواجهه با استرس، آن را مانند یک وضعیت اضطراری تفسیر میکند و هورمونهایی مانند کورتیزول، آدرنالین و نوراپینفرینترشح میکند. این هورمونها برای آمادهکردن بدن در شرایط «جنگ یا گریز» طراحی شدهاند و با آزادکردن گلوکز در جریان خون، انرژی مورد نیاز را تأمین میکنند. اگر این وضعیت برای مدت طولانی ادامه پیدا کند، سطح قند خون نیز بالا میماند و کنترل دیابت دشوارتر میشود.
دکتر راهول باکسی، متخصص دیابت معتقد است بسیاری از بیماران نقش استرس را در نوسان قند خون دستکم میگیرند. بهگفته او، مشکل اصلی هورمون کورتیزول نیست، زیرا این هورمون برای تنظیم متابولیسم، فشار خون، سیستم ایمنی و چرخه خواب ضروری است، بلکه زمانی دردسر آغاز میشود که استرس مزمن، سطح کورتیزول را برای مدت طولانی بالا نگه دارد.
بهگفته آنها استرس باید به اندازه رژیم غذایی و دارو، بخشی از برنامه درمان دیابت باشد. انجام تمرینات تنفسی، یوگا، خواب کافی، داشتن برنامه منظم روزانه، اختصاص زمانی برای سرگرمی و درصورت نیاز دریافت مشاوره روانشناسی، ازجمله راهکارهایی است که میتواند به کاهش استرس و کنترل بهتر قند خون کمک کند. بهگفته متخصصان، حتی تنشهای ساده روزمره مانند ترافیک یا برنامهریزیهای فشرده نیز در افراد مبتلا به دیابت میتواند تعادل قند خون را بر هم بزند؛ بنابراین توجه به سلامت روان، بخش جداییناپذیر مدیریت این بیماری است.