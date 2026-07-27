بهترین منابع غذایی ویتامین D

اگر می خواهید بدانید برای کمبود ویتامین دی چی بخوریم و کدام مواد غذایی بیشترین مقدار این ویتامین را دارند، در ادامه با بهترین منابع غذایی و روش های مؤثر جبران این کمبود آشنا می شوید.

بهترین منابع غذایی ویتامین دی

در ادامه مهم ترین منابع غذایی ویتامین D را با هم بررسی می کنیم.

۱- ماهی های چرب؛ بهترین منبع طبیعی ویتامین D

اولین پاسخی که می توانیم به سؤال برای ویتامین دی چه بخوریم داد، ماهی است. ماهی های چرب از غنی ترین منابع طبیعی ویتامین D محسوب می شوند و مصرف منظم آن ها می تواند بخش قابل توجهی از نیاز روزانۀ بدن را تأمین کند. ماهی هایی مانند سالمون، ساردین، شاه ماهی، قزل آلا و ماهی خال مخالی علاوه بر ویتامین D، سرشار از اسیدهای چرب امگا ۳، پروتئین باکیفیت و مواد معدنی ارزشمند هستند که به سلامت قلب، مغز و مفاصل نیز کمک می کنند.

۲- روغن جگر ماهی

روغن جگر ماهی، به ویژه روغن جگر ماهی کاد، یکی از غلیظ ترین منابع ویتامین D به شمار می رود. این روغن سال هاست برای پیشگیری از کمبود ویتامین D و حفظ سلامت استخوان ها مورد استفاده قرار می گیرد. علاوه بر این، مقدار قابل توجهی ویتامین A و اسیدهای چرب امگا ۳ نیز در آن وجود دارد.

۳- زردۀ تخم مرغ

تخم مرغ یکی از مواد غذایی در دسترس و مغذی است که مقدار مشخصی ویتامین D در زردۀ آن وجود دارد. اگرچه میزان ویتامین D تخم مرغ به اندازۀ ماهی های چرب نیست، اما مصرف منظم آن در کنار سایر منابع غذایی می تواند به افزایش دریافت روزانۀ این ویتامین کمک کند. پس می توان در پاسخ سؤال برای کمبود ویتامین دی ۳ چه بخوریم، به تخم مرغ اشاره کرد.

۴- جگر گاو

جگر گاو یکی دیگر از غذاهای دارای ویتامین D محسوب می شود. این ماده غذایی علاوه بر ویتامین D، سرشار از آهن، ویتامین A، ویتامین B12 و پروتئین است و می تواند به تأمین بسیاری از ریزمغذی های موردنیاز بدن کمک کند.

۵- قارچ؛ تنها منبع گیاهی طبیعی ویتامین D

قارچ یکی از معدود منابع گیاهی ویتامین D است. برخی از انواع قارچ هنگام قرار گرفتن در معرض نور خورشید یا اشعۀ فرابنفش، مقدار قابل توجهی ویتامین D تولید می کنند. به همین دلیل، قارچ هایی که با این روش پرورش یافته اند، ارزش غذایی بیشتری از نظر ویتامین D دارند.

دارچین نوعی ادویه خوشبو است که در بعضی از غذاها می‌ریزند. از داروهای گیاهی خوشبو نیز محسوب می‌شود. درخت دارچین که بیشتر در هندوستان و چین می‌روید،…

۶- شیر و لبنیات غنی شده

بسیاری از کارخانه های تولید مواد غذایی، شیر، ماست و برخی فرآورده های لبنی را با ویتامین D غنی می کنند تا به کاهش کمبود این ویتامین در جامعه کمک شود. این محصولات به ویژه برای کودکان، سالمندان و افرادی که کمتر در معرض نور خورشید قرار می گیرند، انتخاب مناسبی هستند.