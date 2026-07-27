روش دم کردن قهوه ترک روی گاز
دم کردن قهوه ترک حرفهای یک هنر ساده اما ظریف است که با رعایت چند نکته کوچک طعم اصیل و کف عالی را به فنجان شما میرساند.
قهوه ترک فراتر از یک نوشیدنی ساده، آیینی است که در آن صبر و دقت حرف اول را میزنند. برخلاف سایر روشهای دمآوری، قهوه ترک بافت غلیظ، کف مخملی و طعمی عمیق دارد که آن را از هر روش دیگری متمایز میکند. در این راهنما، با فوتوفنهای یک دمآوری اصولی آشنا میشوید.
پیشنیازهای یک فنجان بینقص
برای هر نفر، استانداردهای طلایی زیر را رعایت کنید:
پودر قهوه ترک: ۲ قاشق چایخوری پُر (بسیار نرم و آسیابشده).
آب: ۱ فنجان (حتماً سرد و ترجیحاً تصفیه شده).
شکر: به میزان دلخواه (۱ قاشق برای طعم کمشیرین، ۲ قاشق برای متوسط و ۳ قاشق برای شیرین).
روش اصولی تهیه با قهوهجوش یا شیرجوش
بهترین وسیله برای تهیه قهوه ترک، «جزوه» (Cezve) یا همان قهوهجوش مسی است.
پودر قهوه، آب سرد و شکر را در قهوهجوش بریزید. پیش از قرار دادن روی حرارت، آنها را بهخوبی هم بزنید تا ذرات قهوه کاملاً در آب حل شوند.
ظرف را روی کوچکترین شعله با کمترین حرارت ممکن قرار دهید. زمانبندی کلیدی است؛ اجازه دهید قهوه در مدت ۷ تا ۱۰ دقیقه به آرامی گرم شود.
همینطور که قهوه گرم میشود، لایهای از کف روی آن تشکیل میگردد. نکته طلایی: پیش از آنکه قهوه به نقطه جوش برسد و حبابهای درشت بزند، آن را از روی حرارت بردارید. جوشیدن قهوه باعث تلخی ناخوشایند و از بین رفتن عطر و کف آن میشود.
قهوه را به آرامی در فنجان بریزید تا کف غلیظ و زیبای آن به طور یکنواخت به فنجان منتقل شود.
چند نکته مهم که باید بدانید
موکاپات، دستگاه قهوه ترک نیست! استفاده از موکاپات (Moka Pot) برای قهوه ترک اشتباه رایج است؛ چرا که مکانیزم موکاپات برای تهیه اسپرسو با فشار بخار طراحی شده و برای پودر بسیار نرم قهوه ترک مناسب نیست. برای نتیجه اصیل، تنها از قهوهجوشهای دهانه باریک استفاده کنید.
صبر، جزء اصلی مواد اولیه است: در تمام مدت دمآوری کنار شعله بمانید. تغییرات قهوه ترک سریع رخ میدهد و یک لحظه غفلت، کیفیت نهایی را تغییر میدهد.
استفاده از شیر: میتوانید به جای آب از شیر سرد استفاده کنید تا قهوهای با بافت خامهایتر و طعمی لطیفتر داشته باشید. مراحل کار دقیقاً مشابه روش آب است.
دستگاههای برقی: اگر از دستگاههای قهوه ترکساز استفاده میکنید، کافیست مراحل را انجام داده و اجازه دهید سنسور هوشمند دستگاه، قهوه را در نقطه اوج کفدهی متوقف کند.
فراموش نکنید که لذت قهوه ترک، نه فقط در طعم، که در لحظاتی است که صرف آمادهسازی باحوصله آن میشود. نوش جان!