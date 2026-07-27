هاشمی رفسنجانی: مسئولان نظام و رهبری از صدا و سیما رضایت ندارند
محمد هاشمی رفسنجانی در پاسخ به این سؤال که برای جلوگیری از رفتارهایی که ضد انسجام ملی و وحدت است، چه اقدامی باید صورت گیرد و آیا صرفاً برکناری رئیس سازمان صدا و سیما میتواند مانع این روند شود، اظهار کرد: الان هم عملکرد رئیس صدا و سیما در خیلی از زمینهها مثبت بوده و خوب است، ولی ظاهراً یک گروه خاصی در صدا و سیما نفوذ کردهاند و اعمال سیاست میکنند.
اختلافات میان اعضای دولت چهاردهم و صدا و سیما هر روز بیشتر میشود؛ چنانکه برخی خبرها از توبیخ پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما، توسط مسعود پزشکیان حکایت دارد. اختلافاتی که به شکلگیری برخی روایتها درباره تغییر رئیس صدا و سیما در فضای رسانهای دامن زده است. اما آیا با تغییر رئیس رسانه ملی، سیاسیکاریها علیه دولت چهاردهم به پایان میرسد؟
بر همین اساس، محمد هاشمی رفسنجانی، رئیس پیشین سازمان صدا و سیما، در ارزیابی عملکرد رسانه ملی اظهار کرد: صدا و سیما یک رسانه است. بهعنوان رسانه ملی، متعلق به نظام است و سیاست رسانهای آن نیز متعلق به نظام است. مسئولان نظام، دولت و قوای سهگانه توسط نمایندگانی تعیین شوند و زیر نظر رهبری هستند. نسبت به عملکرد صدا و سیما هم تذکراتی داده میشد و میگفتند که از عملکرد آن رضایت وجود ندارد.
مسئولان نظام و رهبری از صدا و سیما رضایت ندارند
وی ادامه داد: وقتی مسئولان نظام و رهبری از صدا و سیما رضایت ندارند، به دلیل این است که صدا و سیما دیگر یک رسانه ملی نیست، بلکه تبدیل به رسانهای شده که یک گروه در آن اعمال نفوذ کرده و میتواند رفتارهایی را که دور از خطمشی و ضوابط صدا و سیماست، در آن انجام دهد.
هاشمی رفسنجانی با اشاره به گفتوگوی عباس عراقچی با جواد موگویی در برنامه ماجرای جنگ گفت: اخیراً گفتوگویی از جناب آقای دکتر عراقچی، وزیر امور خارجه، شنیدم که سفری به عراق داشتند. از ایشان تجلیل زیادی شده بود. یک یا دو نفر در حرم به ایشان توهین کرده بودند. صدا و سیما همان دو نفر را بولد کرد و آن را نشان داد، بدون اینکه اشارهای به استقبال گرمی که مردم از ایشان کردند و شعار «قهرمان، قهرمان» سر میدادند، بکند. اصلاً از این رویداد گزارشی نداد.
وی افزود: مفهوم این رفتار آن است که وقتی وزیر امور خارجه به یک کشور خارجی میرود و اینگونه از ایشان استقبال میشود، در حقیقت نماینده جمهوری اسلامی است. ایشان شخص حقیقی نیستند، بلکه نماینده جمهوری اسلامی هستند، اما صدا و سیما متأسفانه به این نکات توجه نکرد و خلاف خطمشی رسانهای عمل کرد.
سوق دادن مردم به سمت رسانههای خارجی بسیار رفتار ناپسند و سیاست غلطی است
رئیس پیشین سازمان صدا و سیما تصریح کرد: این رفتار و این نوع برنامهسازی و برنامه پخش کردن، اثری که دارد این است که رسانه مخاطب خودش را از دست میدهد و مردم، علاقهمندان و گروههای سیاسی به رسانههای خارجی توجه میکنند که مضرات خیلی زیادی دارد. اینکه مردم را به سمت رسانههای خارجی سوق بدهیم تا از آنها خطمشی بگیرند، بسیار رفتار ناپسند و سیاست غلطی است که اگر اعمال شود، واقعاً میشود گفت فاجعه است.
هاشمی رفسنجانی در پاسخ به این سؤال که برای جلوگیری از رفتارهایی که ضد انسجام ملی و وحدت است، چه اقدامی باید صورت گیرد و آیا صرفاً برکناری رئیس سازمان صدا و سیما میتواند مانع این روند شود، اظهار کرد: الان هم عملکرد رئیس صدا و سیما در خیلی از زمینهها مثبت بوده و خوب است، ولی ظاهراً یک گروه خاصی در صدا و سیما نفوذ کردهاند و اعمال سیاست میکنند. باید جلوی آن را گرفت؛ یعنی از طریق قانونی و راههایی که در قانون پیشبینی شده، باید جلوی اعمال نفوذ کسانی که سیاستها و نظرات خاصی دارند گرفته شود.
وی ادامه داد: وگرنه رئیس سازمان که چندین کانال و چندین شبکه دارد، نمیتواند همه را شخصاً بررسی کند. هیئت نظارت باید وجود داشته باشد و آن هم نظارت قبل از پخش، نه نظارت بعد از پخش. الان متأسفانه خطایی رخ میدهد، بعد شکایتی مطرح میشود، بعد رسیدگی میکنند و میگویند یا درست بوده یا نبوده، یا بالاخره باید جبران کنیم و از این حرفها. این سیاست درستی برای رسانه نیست.
باید سیاست اعمال نظارت قبل از پخش باشد
وی تأکید کرد: باید سیاست اعمال نظارت قبل از پخش باشد؛ یعنی اگر مطلبی خلاف سیاستهای ملی کشور است و در شرایطی که مثلاً در جنگ هستیم یا برنامه خاصی داریم و باعث تضعیف نظام میشود، جلوی آن را قبل از پخش بگیرند که اصلاً روی آنتن نرود، نه اینکه پخش شود، یک گروه هر کاری خواست انجام دهد و بعد بگویند رسیدگی میکنیم یا توبیخ میکنیم. این سیاست درستی برای رسانه نیست.
رئیس پیشین سازمان صدا و سیما در پاسخ به این پرسش که با وجود حضور نماینده دولت در شورای نظارت بر صدا و سیما، چرا این سازمان علیه دولتها، بهویژه دولتی که مغضوب مدیران سازمان باشد، سیاسیکاری میکند و دست به دوقطبیسازی میزند، گفت: این مربوط میشود به همین سیاست نظارت بعد از پخش. اگر نظارت قبل از پخش باشد، دیگر رسانه نمیتواند سیاست خلاف نظام را پخش کند یا علیه مدیران نظام و مسائل گوناگون اقدام کند. الان نظارتی که بر صدا و سیما وجود دارد، نظارت قبل از پخش نیست و به همین دلیل این مسائل گوناگون توسط گروهی در آنجا اتفاق میافتد.