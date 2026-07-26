خشک کردن انبه در منزل با روش های آسان

انبه های متنوعی در بازار وجود دارند. انبه آلفونسو، انبه هندی، پاکستانی. در استان هرمزگان و سیستان مدت هاست که انبه کاشت می شود. با توجه به ذائقه ی مطلوب و میوه موجود فصل، می توان هر انبه ای را برگزید. اما بایستی توجه کرد که انبه چندان پخته نباشد. زیرا برش دادن آن سخت و بعضا غیر ممکن می شود.

حتی ممکن است گوشت زیاد به هسته چسبیده و مقدار زیادی هدر برود. همچنین انبه ی نارس چندان طعم شیرین و خوبی ندارد و ته مایه آن طعم گس می دهد. انبه بایستی به اندازه ی کافی رسیده باشد ولی گوشت آن حتما باید سفت باشد.

نکته: انبه میوه ای است که می تواند در طول زمان برسد. لذا در صورتی که انبه ی نارس خریده بودیم، می توانیم با یکی دو روز زمان دادن و قرار دان انبه در پاکت، این عمل رسیدن را سریع تر کنیم.

برش دادن انبه

اگر دستگاه هسته گیر انبه نداریم، انبه را عمودی روی تخته قرارمی دهیم. با دست چپ خود انبه را نگه داریم (اگر راست دست هستیم) و با دست راست خود با چاقو به فاصله یک سانتیمتر از سطح مقطع فرضی میانی، دو برش موازی می زنیم. دو برش بزرگ بدون هسته و یک تکه با هسته به دست می آید.

پوست را ازبرش های بدون هسته می گیریم و تکه های انبه را روی ورقه ای می چینیم. تکه ای که حاوی هسته است را روی میز گذاشته و با چرخاندن چاقوی نوک تیز، هسته را از آن خارج می کنیم. باید توجه داشت که پیش از برش زدن هرگز پوست را نگیریم. زیرا شکل میوه به هم می خورد. برای پوست گیری انبه، تکه های میوه را به مدت فقط سی ثانیه در آب جوش می ریزیم و سپس به یک ظرف آب یخ منتقل می نماییم تا پوست میوه به راحتی ور آمده و جدا گردد.

آماده سازی

تکه های انبه را مدتی روی کاغذ خشک کن قرار داده تا آب اضافی گرفته شود. تمام روش ها را می توان برای خشک کردن استفاده کرد. اما روش خشک کردن انبه در دستگاه های خانگی سریعترین و خشک کردن در کنار دستگاه های گرمایشی کندترین روش است. به علت آلودگی هوای کلان شهرها، خشک کردن در فضای باز و در زیر نور آفتاب چندان توصیه نمی شود. روش فر و روش دستگاه های خانگی دو روش مرسوم برای خشک کردن انبه می باشند. گوشت لطیف انبه در روش فر ممکن است کمی آسیب ببیند.

برای نگهداری از بافت گوشتی انبه و حفظ رنگ چشم نوازش، تکه های انبه را به مدت ده دقیقه درون محلول آب لیمو و آب قرار داده، سپس در آبکش می ریزیم و با کاغذ خشک کن خشک می نماییم. همچنین می توان پیش از فرایند خشک کردن انبه آن را ادویه دار یا مزه دار کرد. دارچین یا زعفران گزینه های مناسبی برای مزه دار کردن انبه ی خشک هستند.

نکته: پس از برش دادن انبه حتما در زمان کوتاهی آن را در دستگاه خشک کن یا فر قرار دهید. زیرا با گذشت زمان آب می اندازد و گوشتش له می شود و از نظر مواد غذایی فقیر می شود.

دستگاه های خشک کن خانگی

چینش در دستگاه های خشک کن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سینی توری را در آورده و به فاصله ی مناسب تکه ها را می گذاریم. بایستی بین تکه های انبه فاصله ای قرار داده شود تا فضایی برای گذر هوای داغ وجود داشته باشد. دما را روی 50 درجه سانتی گراد به مدت ده ساعت تنظیم می کنیم. در این دما ویتامین ث به مقدار زیادی حفظ می شود. پس از اتمام فرایند، میوه ها را خشک کرده و به مدت 15 دقیقه در هوای آزاد اتاق می گذاریم تا انبه ی خشک قابل استفاده شود.

نکته: اگر دستگاه برقی است، در ساعت 12 شب به بعد که پیک برقی حداقل است، فرایند خشک کردن انبه را انجام دهید.

خشک کردن انبه در فر

دمای فر را بین پنجاه تا هفتاد درجه تنظیم می کنیم. اگر برش هایمان نازک تر بود دمای پایین تر و اگر برشها ضخیم بود از دمای بالاتر استفاده می کنیم. روی سینی فر را با کاغذ مومی یا سیلیکونی پوشانده و تکه های انبه را با حفظ فاصله می چینیم.

یک توری گرد پیتزا پزی یا لاینر های سیلیکونی روی میوه ها برای جلوگیری از لوله شدن میوه ها قرار می دهیم. زمان ایده ال خارج کردن میوه ها، زمانی است که گوشت آن بصورت چرمی بوده و انعطافش بالا باشد. بعد از بیرون آوردن از فر، آنها را در معرض هوای آزاد قرار داده تا بخارش خارج شود.