بسیاری تصور می کنند برای تهیه پنکیک حتماً باید از شیر استفاده کرد، اما با رعایت چند نکته ساده می توان پنکیکی نرم، پفکی و خوشمزه تنها با آب تهیه کرد. این دستور برای افرادی که به لاکتوز حساسیت دارند، رژیم بدون لبنیات دارند یا در خانه شیر در دسترس ندارند نیز گزینه ای ایده آل محسوب می شود.

در ادامه با طرز تهیه پنکیک ساده با آب به صورت مرحله به مرحله، همراه با نکات طلایی، روش های تزیین و پاسخ به سوالات متداول آشنا خواهید شد.

مواد لازم برای تهیه پنکیک ساده با آب

مواد اولیه مقدار آرد سفید یا آرد چندمنظوره ۱ و نیم پیمانه آب ۱ و سه چهارم پیمانه تخم مرغ ۱ عدد شکر ۱ قاشق غذاخوری بیکینگ پودر ۲ قاشق چای خوری نمک یک چهارم قاشق چای خوری وانیل ۱ قاشق چای خوری روغن مایع یا کره آب شده ۲ قاشق غذاخوری روغن برای چرب کردن تابه به مقدار لازم

زمان آماده سازی: ۱۵ دقیقه

زمان پخت: ۱۵ دقیقه

مناسب برای: ۲ نفر

طرز تهیه پنکیک ساده با آب

مرحله اول؛ آماده کردن مواد

ابتدا تخم مرغ را داخل یک کاسه مناسب بشکنید و همراه با شکر و وانیل حدود یک دقیقه هم بزنید تا ترکیب یکنواخت و کمی کرم رنگ شود. این مرحله باعث لطافت بیشتر بافت پنکیک خواهد شد.

مرحله دوم؛ اضافه کردن مواد خشک

آرد، بیکینگ پودر و نمک را با هم مخلوط کرده و حداقل یک بار الک کنید. سپس مواد خشک را به ترکیب تخم مرغ اضافه کنید.

الک کردن آرد علاوه بر جلوگیری از گلوله شدن، باعث ورود هوا به بافت آرد شده و در نتیجه پنکیک نرم تر و پفکی تر می شود.

مرحله سوم؛ افزودن آب

آب را به آرامی و در چند مرحله به مواد اضافه کنید و هم بزنید تا خمیر کاملاً یکدست شود.

در پایان روغن مایع یا کره آب شده را اضافه کرده و فقط در حد مخلوط شدن هم بزنید.

غلظت مایه باید کمی غلیظ تر از ماست هم زده باشد؛ نه خیلی شل و نه خیلی سفت.

مرحله چهارم؛ استراحت دادن مایه

مایه پنکیک را حدود ۱۵ تا ۲۰ دقیقه در دمای محیط استراحت دهید.

این کار باعث فعال شدن بیکینگ پودر و ایجاد بافتی سبک و اسفنجی در پنکیک می شود.

مرحله پنجم؛ پخت پنکیک

یک تابه نچسب را روی حرارت ملایم قرار دهید و فقط برای اولین پنکیک مقدار کمی روغن یا کره کف آن بمالید.

با یک ملاقه از مایه داخل تابه بریزید.

پس از حدود یک تا دو دقیقه، زمانی که حباب های ریز روی سطح پنکیک ظاهر شدند و لبه ها کمی خشک شدند، آن را برگردانید.

طرف دیگر را نیز حدود یک دقیقه بپزید تا طلایی شود.

تمام مایه را به همین روش بپزید.

راز پفکی شدن پنکیک با آب

اگر می خواهید پنکیکی مشابه پنکیک های کافی شاپی داشته باشید، این نکات را رعایت کنید:

از بیکینگ پودر تازه استفاده کنید.

آرد را حتماً الک کنید.

مایه را بیش از حد هم نزنید؛ هم زدن زیاد باعث سفت شدن بافت پنکیک می شود.

اجازه دهید مایه حداقل ۱۵ دقیقه استراحت کند.

حرارت تابه باید ملایم باشد.

پنکیک را فقط زمانی برگردانید که سطح آن پر از حباب شده باشد.

از تابه نچسب با کف ضخیم استفاده کنید.

بهترین تزیین برای پنکیک ساده

پنکیک ساده را می توانید با مواد مختلف سرو کنید تا هم ظاهر زیباتری داشته باشد و هم طعم آن جذاب تر شود.

چند پیشنهاد محبوب:

عسل طبیعی

شیره افرا

شکلات صبحانه

کره بادام زمینی

موز حلقه ای

توت فرنگی تازه

بلوبری

گردو یا بادام خرد شده

پودر دارچین

پودر قند

مربای توت فرنگی یا آلبالو

ارزش غذایی پنکیک

پنکیک منبع مناسبی از کربوهیدرات و انرژی است و در صورت استفاده از میوه های تازه، مغزها یا عسل می تواند به یک صبحانه کامل تبدیل شود. همچنین می توان با جایگزین کردن آرد سفید با آرد جو دوسر یا آرد سبوس دار، ارزش غذایی آن را افزایش داد.

سوالات متداول

آیا می توان پنکیک را بدون شیر درست کرد؟

بله. آب بهترین جایگزین شیر است و اگر مراحل تهیه را به درستی انجام دهید، پنکیک همچنان نرم و پفکی خواهد شد.

آیا می توان مایه پنکیک را از قبل آماده کرد؟

بله. مایه پنکیک را می توان تا ۲۴ ساعت داخل ظرف دربسته در یخچال نگهداری کرد.

چرا پنکیک پف نمی کند؟

کهنه بودن بیکینگ پودر، استراحت ندادن به مایه، هم زدن بیش از حد یا حرارت نامناسب تابه از مهم ترین دلایل پف نکردن پنکیک هستند.

آیا می توان شکر را حذف کرد؟

بله. در صورت حذف شکر، می توانید پس از پخت از عسل، شیره خرما، شیره انگور یا میوه های تازه برای شیرین کردن پنکیک استفاده کنید.