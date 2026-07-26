چگونه شوری خیارشور را بگیریم؟
اگر خیارشور شما بیش از حد شور شده است، نگران نباشید. با چند ترفند ساده میتوانید طعم دلپذیر خیارشور را به آن برگردانید.
خیارشور یکی از انواع چاشنی های پر مصرف و خوشمزه است که در کنار انواع غذاهای سنتی و فست فودی استفاده می شود. خیارشور را که از پر طرفدارترین چاشنی ها در رستوران ها و فست فودها محسوب می شود، کدبانوهای ایرانی می توانند در خانه به راحتی تهیه نمایند. برای تهیه خیارشور خانگی به مقداری سبزی،فلفل، سیر، خیار و سرکه نیاز است.
اگر در خانه خیارشور تهیه نموده اید اما برحسب اتفاق خیارشور شما پرنمک شده، روش هایی را معرفی می کنیم که برای حذف نمک اضافی و کاهش شوری خیارشورمفید است:
سرکه اولین پاسخ به سوال چجوری شوری خیارشور را بگیریم، است. اگر خیار شور شما زیادی شور و پرنمک شده کافی است، برای حذف نمک اضافی از خیارشورآنها را به یک ظرف دیگر انتقال داده و مقداری سرکه روی خیارها بریزید و اجازه دهید حدود ۲۴ ساعت، خیس بخورند تا نمک اضافی از خیارشورها خارج شود.
برای جذب نمک اضافی از خیارشور یک سیبزمینی را پوستکنده و در ظرف خیارشور بریزید، سیبزمینی نمک اضافی را جذب می کند، بعد از چند ساعت، سیبزمینی را میتوان از ظرف خارج و خیارشورها را مصرف نمود.
خیارشورها را برای مدت بیشتری تخمیر کنید تا سطح اسید لاکتیک افزایش یابد، افزایش اسید لاکتیک در طول تخمیر، به خیار شورها طعم تند متمایزی میدهد و شوری را پنهان میکند.
راه حل بعدی برای چالش شوری خیارشور چه باید کرد، کمک گرفتن از سبزیجات است. به خیارشورهای پرنمک سبزیجات دیگر بیافزایید تا شوری خیارشورها از بین بروند.شما می توانید برای از بین بردن شوری خیارشور کرفس یا تربچه را در ظرف خیارشور ریخته و پس از مدتی مشخص آنها را خارج کنید.تربچه و کرفس به جذب نمک اضافی از خیارشور کمک می کنند.
یکی از راه های کاهش شوری خیارشور که به ذهن اکثر افراد می رسد رقیق کردن آن است یعنی افزودن مقداری آب به خیارشور. باید بدانید افزودن آب به آب نمک خیارشور میتواند بر طعم و بافت کلی خیارشور تأثیر بگذارد.
می توانید خیارشور پر نمک را در تهیه غذاهایی چون سالاد الویه، سالاد ماکارونی، سالاد سبزیجات، سالاد تن ماهی و... استفاده کنید و به غذا نمک اضافه نکنید تا طعم آن پخش شود.