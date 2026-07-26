ثروتمندها کجا زندگی میکنند؟
اروپا همچنان یکی از ثروتمندترین مناطق جهان محسوب میشود، اما سطح و نحوه توزیع ثروت در بخشهای مختلف این قاره تفاوت چشمگیری دارد، بهطوریکه کشورهای اروپای غربی در صدر جدول ثروت شخصی قرار دارند و کشورهای اروپای شرقی با فاصله قابلتوجهی در سطح پایینتری ایستاده اند.
گزارش جهانی ثروت ۲۰۲۶ بانک «یوبیاس» (UBS) نشان میدهد ۱۸ کشور اروپایی در میان ۳۰ کشور نخست جهان از نظر میانگین ثروت به ازای هر بزرگسال قرار دارند و در رتبهبندی بر اساس ثروت میانه، این تعداد به ۱۹ کشور میرسد.
اروپای غربی با داشتن سهم ۲۱.۹ درصد از ثروت شخصی در میان کشورهای مورد بررسی، پس از آمریکا در جایگاه دوم قرار دارد، در حالی که سهم اروپای شرقی فقط ۳.۳ درصد است.
در پایان سال ۲۰۲۵، سوئیس با میانگین ۷۷۷ هزار و ۵۰۶ یورو ثروت به ازای هر بزرگسال، ثروتمندترین کشور اروپایی و در صدر رتبهبندی جهانی قرار داشت. پس از آن، لوکزامبورگ با ۵۵۹ هزار و ۱۷۰ یورو، ثروتمندترین کشور عضو اتحادیه اروپا بود. دانمارک با ۴۴۶ هزار و ۹۵۹ یورو، نروژ با ۳۶۳ هزار و ۳۰۳ یورو و هلند با ۳۵۴ هزار و ۶۷۳ یورو نیز در میان ۱۰ کشور ثروتمند جهان از نظر میانگین ثروت هر بزرگسال قرار گرفتند. میانگین ثروت شخصی در بلژیک و سوئد نیز بیش از ۳۰۰ هزار یورو بود.
کشورهای دیگری مانند ایرلند (۲۶۸ هزار و ۳۱۲ یورو)، اتریش (۲۳۹ هزار و ۱۲۳ یورو)، فنلاند (۱۷۸ هزار و ۶۱۰ یورو)، پرتغال (۱۶۷ هزار و ۱۸۸ یورو)، مالت (۱۳۹ هزار و ۷۶۹ یورو) و یونان (۱۲۲ هزار و ۴۲۱ یورو) نیز در فهرست ۳۰ کشور برتر جهان از نظر میانگین ثروت به ازای هر بزرگسال قرار گرفتند.
با این حال، ثروت میانه تصویر متفاوتی از وضعیت اروپا ارائه کرد. لوکزامبورگ با ۳۳۶ هزار و ۴۹۸ یورو در صدر جهان قرار گرفت و بلژیک با ۲۳۶ هزار و ۷۱۲ یورو در رتبه دوم ایستاد.
در میان اقتصادهای بزرگ اروپا، ایتالیا با ۱۱۱ هزار و ۸۸۱ یورو بالاترین ثروت میانه را داشت، در حالی که آلمان با ۴۵ هزار و ۶۷۹ یورو در پایینترین رتبه قرار گرفت.
همچنین ثروت میانه به ازای هر بزرگسال در انگلیس ۱۰۷ هزار و ۴۲ یورو، در فرانسه ۱۰۴ هزار و ۱۰۶ یورو و در اسپانیا ۹۵ هزار و ۲۹۰ یورو بود.
طبق گزارش یورونیوز، این اختلاف میان میانگین و میانه ثروت شخصی نشان میدهد که در برخی کشورهای اروپایی، بخش قابلتوجهی از ثروت در بالاترین سطوح جامعه متمرکز است. در مقابل، جایگاه بالاتر ایتالیا، بلژیک و انگلیس در رتبهبندی ثروت میانه، بیانگر توزیع متوازنتر ثروت در میان جمعیت است.
در سطح منطقهای نیز میانگین ثروت هر بزرگسال در اروپای غربی، ۲۸۷ هزار و ۸۸۴ یورو و در اروپای شرقی، ۵۳ هزار و ۵۵ یورو بوده است.