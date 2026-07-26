دکتر مهسا نخعی، پزشک تغذیه افزود: پیاده روی اربعین فرصتی ارزشمند برای تجربه یک سفر معنوی است اما برای اینکه بتوانیم این مسیر را با سلامت، نشاط و توان کافی طی کنیم، لازم است به تغذیه، مصرف مایعات و رعایت اصول بهداشتی، توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

وی با اشاره به اهمیت مصرف مایعات، افزود: اولین نکته، نوشیدن آبِ کافی است، گرما، تعریق و پیاده‌روی طولانی، می تواند باعث کم آبی بدن شود، حتی اگر احساس تشنگی ندارید، در طول مسیر، به طور منظم، آب بنوشید، از نوشیدنی های بسیار شیرین یا نوشابه به جای آب استفاده نکنید، زیرا نه تنها تشنگی را برطرف نمی کنند، بلکه ممکن است باعث افزایش دفع آب، از بدن شوند.

رئیس گروه بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان دومین نکته را، انتخاب غذای سالم و بهداشتی برشمرد و افزود: خوشبختانه، موکب‌ها، با عشق و اخلاص، از زائران پذیرایی می‌کنند، اما زائران نیز، باید به نکات بهداشتی توجه داشته باشند، غذاهای گرم را تا زمانی که داغ هستند مصرف کنید و از خوردن غذاهایی که دو ساعت در دمای محیط باقی مانده‌اند، خودداری کنید.

دکتر نخعی ادامه داد: همچنین از مصرف لبنیات غیرپاستوریزه، سالاد و سبزیجاتی که از سلامت شست و شوی آن‌ها اطمینان ندارید، آبمیوه‌های غیرپاستوریزه و یخ های غیربهداشتی پرهیز کنید.

وی نکته مهم دیگر را، تعادل در مصرف غذا اعلام و اظهار کرد: گاهی به دلیل تنوع غذاهای نذری، افراد در هر موکب، غذایی میل می کنند، این کار، علاوه بر ایجاد سنگینی و سوءهاضمه، احتمال بروز مشکلات گوارشی را افزایش می دهد، به خاطر داشته باشید که بدن در زمان پیاده روی طولانی، بیشتر به وعده های سبک و متعادل نیاز دارد تا وعده های سنگین و پرچرب.

وی با اشاره به اهمیت میان وعده، تأکید کرد: برای میان وعده، انتخاب های سالمی مانند خرما، کشمش، انجیرخشک، مغزها مانند بادام، گردو و پسته بدون نمک، بیسکوئیت سبوس دار یا میوه‌های سالم مانند موز، سیب و پرتقال داشته باشید، مصرف غذاهای سرخ شده و چرب، غذاهای پر ادویه و فست فودها را محدود کنید؛ زیرا این غذاها، هضم دشوارتری دارند و ممکن است باعث مشکلات گوارشی شود.

دکتر نخعی به رعایت بهداشت فردی به عنوان یکی دیگر از نکات بسیار مهم در طول سفر اربعین تاکید و تصریح کرد: بسیاری از بیماری های گوارشی، از طریق دست‌های آلوده منتقل می شوند، بنابراین قبل از هر وعده غذایی، دست های خود را با آب و صابون بشویید یا در صورت نبود امکانات، از محلول یا ژل ضدعفونی کننده استفاده کنید و از مصرف غذا با دست های آلوده خودداری کنید.

رئیس گروه بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان افزود: افرادی که به بیماری هایی مانند دیابت، فشارخون، بیماری قلبی، بیماری کلیوی یا مشکلات گوارشی مبتلا هستند، باید پیش از سفر با پزشک خود مشورت کنند، این افراد، باید داروهای مورد نیاز خود را به مقدار کافی همراه داشته باشند و طبق برنامه مصرف کنند.

دکتر نخعی تأکید کرد: بیماران دیابتی نباید وعده های غذایی خود را حذف کنند و بهتر است همیشه یک میان وعده مناسب همراه داشته باشند، سالمندان، کودکان و بانوان باردار، جزء گروه های حساس هستند و باید بیشتر مراقب دریافت آب، مایعات و استراحت کافی باشند.

وی در ادامه افزود: اگر فردی دچار علائمی مانند سرگیجه، ضعف شدید، تشنگی زیاد، کاهش تعریق یا گیجی شد، باید احتمال کم آبی یا گرمازدگی را جدی گرفت و هرچه سریعتر به محل خنک منتقل شده، مایعات مناسب دریافت کند و در صورت ادامه علائم، به مراکز درمانی مراجعه کند.

رئیس گروه بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان افزود: در کنار تغذیه مناسب، خواب و استراحت کافی نیز اهمیت زیادی دارد، بدن، برای ادامه مسیر، نیاز به بازیابی انرژی دارد، بنابراین سعی کنید در طول سفر، زمان مناسبی را به استراحت اختصاص دهید و از پیاده روی طولانی و بدون وقفه خودداری کنید.