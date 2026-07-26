تصاویری عجیب از سیل جمعیت نوجوان برای دیدار با «نیما تکیدو» جنجالی شد+ فیلم

تصاویر رویداد اخیر یک یوتیوبر، هزاران نوجوان مشتاق را نشان می‌داد که برای دیدن چنددقیقه‌ای این یوتیوبر محبوب گرد هم آمده بودند. اما پشت این تصاویر، پرسشی وجود دارد که فقط به او مربوط نمی‌شود؛ در عصر شبکه‌های اجتماعی، مرز میان «علاقه» و «وابستگی» به چهره‌های محبوب دقیقاً کجاست؟

ویدئوهای منتشرشده از رویداد(ایونت) اخیر یوتیوبری به نام «نیما تکیدو»، فقط یک تجمع پرجمعیت را نشان نمی‌داد؛ در میان تصاویر، نوجوان‌هایی دیده می‌شدند که ساعت‌ها منتظر مانده بودند، بعضی با هیجان اشک می‌ریختند، بعضی تلاش می‌کردند از میان جمعیت خودشان را به چندقدمی او برسانند و بعضی فقط امیدوار بودند یک عکس یادگاری بگیرند.

اگر این تصاویر را بدون دانستن نام صاحب رویداد ببینیم، احتمالاً اولین سؤالی که به ذهن می‌رسد این نیست که «این شخص چه کسی است؟» بلکه سؤال مهم‌تر این است که «چه اتفاقی می‌افتد که دیدن یک چهره، برای بعضی نوجوان‌ها به چنین تجربه مهمی تبدیل می‌شود؟»