بسیاری از افراد در روزهای گرم تابستان همچنان عادت دارند صبح یا عصر یک فنجان چای داغ بنوشند، در حالی که برخی دیگر معتقدند این کار دمای بدن را افزایش می‌دهد و بهتر است در گرما از نوشیدنی‌های سرد استفاده شود. اما مطالعات علمی و نظر متخصصان تغذیه نشان می‌دهد واقعیت کمی پیچیده‌تر از این باورهاست.

تحقیقات نشان داده است نوشیدن یک نوشیدنی گرم مانند چای می‌تواند در شرایط خاص باعث افزایش تعریق شود. اگر فرد در محیطی باشد که عرق به‌راحتی از سطح پوست تبخیر شود، این تبخیر به دفع گرمای بدن کمک می‌کند و حتی ممکن است احساس خنکی بیشتری ایجاد شود.

به همین دلیل است که در بسیاری از کشورهای گرمسیر مانند ایران، هند و کشورهای حاشیه خلیج فارس، نوشیدن چای داغ همچنان بخشی از فرهنگ روزمره محسوب می‌شود.

اما این موضوع یک شرط مهم دارد؛ اگر هوا بسیار مرطوب باشد یا فرد در محیط بسته‌ای قرار داشته باشد که عرق به‌خوبی تبخیر نشود، نوشیدن چای داغ لزوماً به خنک شدن بدن کمک نمی‌کند و ممکن است احساس گرمای بیشتری ایجاد کند.

آیا چای باعث کم‌آبی بدن می‌شود؟

یکی از باورهای رایج این است که چای به دلیل داشتن کافئین، بدن را کم‌آب می‌کند. متخصصان می‌گویند این تصور درباره مصرف معمول چای چندان درست نیست.

اگرچه کافئین در دوزهای بالا اثر ادرارآور دارد، اما مقدار کافئین موجود در چند فنجان چای معمولی آن‌قدر زیاد نیست که باعث کم‌آبی قابل توجه بدن شود. در واقع بخش عمده چای از آب تشکیل شده و می‌تواند بخشی از نیاز روزانه بدن به مایعات را تأمین کند.

البته افرادی که در گرمای شدید فعالیت بدنی سنگین دارند یا به دلیل تعریق زیاد آب و املاح فراوانی از دست می‌دهند، نباید تنها به چای اکتفا کنند و باید آب کافی و در صورت نیاز نوشیدنی‌های حاوی الکترولیت مصرف کنند.

چه کسانی باید در مصرف چای احتیاط کنند؟

متخصصان توصیه می‌کنند افراد مبتلا به فشار خون کنترل‌نشده، برخی بیماران قلبی، افرادی که به کافئین حساسیت دارند یا کسانی که دچار کم‌خوابی هستند، در مصرف چای به‌ویژه در ساعات پایانی روز زیاده‌روی نکنند.

همچنین نوشیدن چای بسیار غلیظ همراه غذا می‌تواند جذب آهن را کاهش دهد؛ به همین دلیل بهتر است چای دست‌کم یک تا دو ساعت پس از وعده غذایی نوشیده شود، به‌ویژه در افرادی که کم‌خونی فقر آهن دارند.

بهترین روش نوشیدن چای در تابستان

کارشناسان تغذیه توصیه می‌کنند:

در طول روز، آب را به‌عنوان نوشیدنی اصلی مصرف کنید.

چای را با غلظت متعادل بنوشید و از مصرف مقادیر زیاد آن خودداری کنید.

اگر مدت طولانی زیر نور آفتاب بوده‌اید، ابتدا آب بنوشید و سپس در صورت تمایل چای مصرف کنید.

از افزودن مقدار زیاد شکر به چای پرهیز کنید، زیرا نوشیدنی‌های بسیار شیرین می‌توانند احساس تشنگی را بیشتر کنند.

در نهایت، شواهد علمی نشان می‌دهد نوشیدن چای در تابستان نه‌تنها ذاتاً مضر نیست، بلکه اگر به اندازه و در کنار مصرف کافی آب انجام شود، برای بیشتر افراد مشکلی ایجاد نمی‌کند. آنچه اهمیت دارد، حفظ تعادل در دریافت مایعات و توجه به شرایط محیطی و وضعیت سلامت هر فرد است.

منبع همشهری آنلاین

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