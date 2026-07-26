تا حالا سیب زمینی سرخ کرده هندی خورده اید؟

در این مطلب طرز تهیه سیب زمینی سرخ کرده را به روش آشپزهای هندی را به شما آموزش خواهیم داد. تهیه این میان وعده خوشمزه آسان است و اگر می‌خواهید سالم‌تر باشد، می‌توانید سیب‌زمینی‌اش را به جای سرخ کردن، در فر کباب کنید و سپس ادویه‌های تفت داده شده را به آن اضافه کنید.

مواد لازم

سیب زمینی خرد شده ۵ عدد متوسط

پیاز خرد شده ۱ عدد

سیر ۳ حبه

تخم گشنیز ساییده ۱ قاشق چای‌خوری

پودر فلفل قرمز ۱ قاشق چای‌خوری

پودر فلفل سیاه ۱ قاشق غذاخوری

زیره ساییده ۱ قاشق مرباخوری

زردچوبه ۱ قاشق چای‌خوری

روغن به مقدار لازم

نمک به مقدار لازم

طرز تهیه

برای شروع سیب زمینی را به شکل خلال یا چهارگوش خرد کنید و برای نیم ساعت در یک کاسه آب سرد بخوابانید. سپس از آب در بیاورید و خشک کنید. پیاز را هم ریز خرد کنید و همراه با سیر و ادویه‌ها در مخلوط‌کن بریزید و بگردانید تا خمیر شود.

به عمق دو سانتی‌متر روغن در تابه بریزید و روی حرارت ملایم داغ کنید. مقداری از سیب‌زمینی به اندازه‌ای که تابه زیاد پر نشود، در روغن داغ بریزید و بگذارید خودش را بگیرد. سپس سیب‌زمینی را زیر و رو کنید و منتظر بمانید تا سرخ شود. سیب‌زمینی سرخ شده را با قاشق سوراخ‌دار برداشته و روی دستمال روغن‌گیر بگذارید تا روغن اضافی‌اش را از دست بدهد.

وقتی تمام سیب‌زمینی‌ها را به همان ترتیب سرخ کردید، بیشتر روغن تابه را خالی کنید و خمیر پیاز و ادویه را در آن تفت دهید. همینکه آب پیاز جمع شد، سیب‌زمینی را به تابه برگردانید و زیر و رو کنید تا به روغن و ادویه آغشته شود. حالا بار دیگر سیب‌زمینی‌ها را با قاشق سوراخدار بردارید و روی دستمال روغن‌گیر قرار دهید.

سیب‌ زمینی شما آماده سرو است. اگر مایل بودید می‌توانید کمی فلفل روی آن بپاشید یا اینکه میزان نمکش را بیشتر کنید. این میان وعده خوشمزه را می‌توانید با برگ جعفری یا گشنیز تزیین کرده و سرو کنید.

منبع همشهری آنلاین

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