نحوه تمیز کردن و از بین بردن سیاهی مهر نماز

مهر های نماز به مرور زمان با برخورد با پیشانی عرق دار سیاه رنگمی شوند بهتر است مهبرای نماز خواندن مهرها تمیز و سفید باشند و نماز را روی مهر پاک بخوانید یکی از ساده ترین روشها برای از بین بردن سیاهی مهر نماز این است که با حرارت می توان سیاهی مهر را از بین بردمثلا بر روی بخاری و یا شوفاژ در ادامه مطلب از دلگرم بیشتر با این روش ها اشنا خواهیم شد.

گاهی مهرها در خانه رنگ سیاه به خود می گیرند برای برطرف کردن سیاهی آن، آن را بهمدت ۱۵ دقیقه روی بخاری قرار دهید بعد از گذشت مدت مذکور سیاهی مهر کاملاً برطرف می گردد از بین بردن سیاهی مهر نماز.

از بین بردن سیاهی مهر نماز

یکی از احکام مهم در رابطه با استفاه از مُهر نماز، رساندن پیشانی به مهر و رفع موانعی است که مانع این تماس می شود.چنانچه در استفتائی از مقام معظم رهبری آمده است: آیا سجده بر مهر که سیاه و چرک شده،به طوری که لایه‌ای از چرک روی آن را پوشانده و مانع چسبیدن پیشانی روی مهر است، اشکال دارد؟.

ایشان پاسخ داده اند: اگر چرک روى مهر به مقدارى باشد که حائل بین پیشانى و مهر شود،سجده و نماز باطل است. بنابراین شایسته است مهری که در نماز بر آنسجده می کنیم دارای چرک، سیاهی و مانع نباشد و برای انجام سجده پاک باشد.

اگر مهر نماز مسجد محله شما، بسیار فرسوده و کثیف شده است می توانید ازطرح تعویض مهر پاک، که برخی مهرسازان ارائه می دهند، استفاده نمایید و مهر خود را با تخفیف ویژهٍ تعویض نمایید.مراقب باشید مهر نماز با مایعات بویژه آب تماس پیدا نکند،که در این صورت سطح آن ناصاف و دارای ترک های ریز خواهد شد.

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مهر نماز را در جانماز و یا کیف های کوچک مخصوص آن قرار دهید تا از شکسته شدن، برخورد با دیگر اجسام و چرک گرفتن محافظت شوند.

طریقه استفاده از مهرمهترین اقدام در استفاده از مهر نماز، خرید مناسب آن است.

در هنگام خرید مهر نماز، دقت نماییداگر مهر از تربت حرم ائمه معصوم تهیه شده است، تربت آن مخصوص و اصل باشد از بین بردن سیاهی مهر نماز.همچنین در هنگام استفاده از مهرهای تربتی، به خصوص اگر مزین به نام مبارک ائمه اطهار هستند، رعایت شرط وضو را فراموش نکنید.