موج بعدی گرانی موبایل در راه است؟

کوالکام به مشتریان خود که بخش عمده‌ی آن‌ها را سازندگان گوشی‌های اندرویدی تشکیل می‌دهند، اطلاع داده که افزایش قیمت‌ها روی تمامی تراشه‌ها پس از تاریخ ۱۱ شهریور اعمال خواهد شد. این طراح بزرگ تراشه اعلام کرده که دیگر توانایی جذب هزینه‌های فزاینده‌ی تأمین‌کنندگان خود را ندارد.

جزئیات دقیق این تغییرات هنوز مشخص نیست؛ اما گزارش‌ها نشان می‌دهند که قیمت‌ها احتمالا با افزایشی دو رقمی مواجه خواهند شد. حتی افزایش ۱۰ درصدی قیمت این قطعات حیاتی، ضربه‌ی بزرگی به بودجه‌ی محدود سازندگان دستگاه‌های اندرویدی وارد می‌کند. رونق بی‌سابقه‌ی صنعت هوش مصنوعی و ساخت سریع دیتاسنترها، زنجیره‌ی تامین تراشه و قطعات الکترونیکی را تحت فشار شدیدی قرار داده است.

کوالکام در سال‌های گذشته نیز قیمت محصولات خود را افزایش داده بود؛ به‌طوری‌که تراشه‌ی پرچمدار اسنپدراگون ۸ الیت با افزایش ۳۰ درصدی قیمت نسبت‌به نسل قبل عرضه شد. شایعات نشان می‌دهند که این طراح تراشه برای جبران این هزینه‌ها، روی توسعه‌ی نسخه‌ی ارزان‌تری از تراشه‌ی پرچمدار اسنپدراگون ۸ الیت نسل ۵ کار می‌کند.