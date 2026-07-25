خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

موج بعدی گرانی موبایل در راه است؟

موج بعدی گرانی موبایل در راه است؟
کد خبر : 1818160
لینک کوتاه کپی شد.

کوالکام تصمیم دارد قیمت تراشه‌های گران‌قیمت اسنپدراگون را مجددا افزایش دهد؛ اقدامی که می‌تواند به افزایشقیمت گوشی در بازار جهانی منجر شود.

کوالکام به مشتریان خود که بخش عمده‌ی آن‌ها را سازندگان گوشی‌های اندرویدی تشکیل می‌دهند، اطلاع داده که افزایش قیمت‌ها روی تمامی تراشه‌ها پس از تاریخ ۱۱ شهریور اعمال خواهد شد. این طراح بزرگ تراشه اعلام کرده که دیگر توانایی جذب هزینه‌های فزاینده‌ی تأمین‌کنندگان خود را ندارد.

جزئیات دقیق این تغییرات هنوز مشخص نیست؛ اما گزارش‌ها نشان می‌دهند که قیمت‌ها احتمالا با افزایشی دو رقمی مواجه خواهند شد. حتی افزایش ۱۰ درصدی قیمت این قطعات حیاتی، ضربه‌ی بزرگی به بودجه‌ی محدود سازندگان دستگاه‌های اندرویدی وارد می‌کند. رونق بی‌سابقه‌ی صنعت هوش مصنوعی و ساخت سریع دیتاسنترها، زنجیره‌ی تامین تراشه و قطعات الکترونیکی را تحت فشار شدیدی قرار داده است.

کوالکام در سال‌های گذشته نیز قیمت محصولات خود را افزایش داده بود؛ به‌طوری‌که تراشه‌ی پرچمدار اسنپدراگون ۸ الیت با افزایش ۳۰ درصدی قیمت نسبت‌به نسل قبل عرضه شد. شایعات نشان می‌دهند که این طراح تراشه برای جبران این هزینه‌ها، روی توسعه‌ی نسخه‌ی ارزان‌تری از تراشه‌ی پرچمدار اسنپدراگون ۸ الیت نسل ۵ کار می‌کند.

 

منبع زومیت
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل