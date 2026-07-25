دعایی اعجاب انگیز برای پیدا شدن مال دزدیده شده

ابتدا دو رکعت نماز به نیت پیدا کردن مال گم شده یا دزدیده شده به درگاه خداوند متعال بخواندو بعد از سلام با توجه قلبی و ب خلوص نیت به درگاه ایزد منان ابتدا به طرف راست ، بعد به پشت سر ، بعد به طرف چپ و در اخر به روبروی خود هر بار هفتاد مرتبه بگوید :

دعا برای پیدا کردن مال دزدیده شده

(( یا مُعید )) و پس از آن بگوید : رُدَ عَلَیَََّ ضالَّتی بِرَحْمَتِکَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمین (روی دو تشدید اول فتحه( -َ )قرار دارد.) به خواست خداوند متعال آن گمشده (یا دزدیده شده) پیدا میشود. دوستان این عمل بسیار تجربه شده و یکی از بزرگترین و موثر ترین دستورات در زمینه مال گمشده و دزدیده شده میباشد اگر کسی با شرایط گفته شده آنرا انجام دهد محال است که به کمگشده یا دزدیده شده خویش نرسد. از حضرت علی علیه السلام نقل است: هر کس گمشده ای دارد دو رکعت نماز بخواند در هر رکعت بعد از حمد، سوره یس را قرائت کند . بعد از نماز بگوید : اللَّهُمَ‌ یَا هَادِیَ‌ [رَادَّ] الضَّالَّةِ رُدَّ عَلَیَّ ضَالَّتِی.

برای پیداشدن مالی که دزیده شده چه دعایی بخوانیم؟

همچنین از امام باقر علیه السلام نقل شده است: دو رکعت نماز بخواند و بعد از نماز بگوید : اللَّهُمَ‌ رَادَّ الضَّالَّةِ هَادِیاً مِنَ الضَّلَالَةِ رُدَّ عَلَیَّ ضَالَّتِی حضرت آیت الله العظمی بهجت (رحمت الله علیه):برای پیدا شدن چیزهای گمشده، این دعا خوب است: « اللهم انّی اسئلک یا مُذَکِّرَ الخیرِ و فاعلَهُ و الآمِرَ بِهِ اَن تُصلّیَ علی محمدٍ و آل محمد و تُذَکِّرَنی ما اَنسانیه الشیطان ». خدایا ، ای به یاد آورنده خیر و انجام دهنده آن و امر کننده به آن ، از تو می خواهم که بر محمد و آل محمد درود فرستی و آنچه را شیطان از یاد من برده است ، به یادم آوری.

دعاهای کوتاه و بسیار اثربخش در دفع دزد _ در صورتی که می خواهیددردسر دزد را از خود دور کنید تا زندگی تان دچار مشکل و سختی نشود دعای حفظ از دزد و شر در…

در بعضی از کتب آمده است که بعد از نماز بگوید: اللَّهُمَ‌ یَا رَادَّ الضَّالَّةِ رُدَّ عَلَیَّ ضَالَّتِی بعضی از علما این ذکر و نماز را مجرب دانسته اند. منبع: تحفة الرضویة 295 و 296 یا اینکه کسی که اموالش گم شده است ۱۱۹ مرتبه یا حفیظ بگوید و بعد از آن نیز ۱۱۹ مرتبه آیه شریفه شماره ۱۶ از سوره لقمان را قرائت کند. یَا بُنَیَّ إِنَّهَا إِن تَکُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَکُن فِی صَخْرَةٍ أَوْ فِی السَّمَاوَاتِ أَوْ فِی الْأَرْضِ یَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِیفٌ خَبِیرٌ خداوند متعال به فضلش مال او به او بر می گرداند این ذکر مجرب است.