جدید ترین روش آماده کردن ساندویچ سوسیس

با چند ماده ساده و در کمترین زمان، یک ساندویچ داغ و خوشمزه تهیه کنید که از اولین لقمه، طعمی ماندگار در ذهن شما ایجاد می کند. این غذا با کمترین هزینه و تلاش، نتیجه ای شگفت انگیز دارد و برای صبحانه، عصرانه یا یک شام سریع عالی است.

مواد لازم: تخم مرغ: ۳ عدد نمک و فلفل سیاه: به میزان لازم/ شیر: ۵۰ میلی لیتر/ نان هات داگ: ۳ عدد/ سوسیس: ۳ عدد/ پنیر ورق ای: ۶ برش/ خیارشور: به میزان دلخواه/ سس کچاپ: به میزان دلخواه/ پنیر موزارلا: به میزان دلخواه

طرز تهیه مرحله به مرحله

مرحله ۱: آماده سازی تخم مرغ ها

تخم مرغ ها را در یک کاسه بشکنید. نمک، فلفل سیاه و شیر را اضافه کنید و با چنگال خوب هم بزنید تا یکدست شود.

مرحله ۲: آماده سازی نان و سوسیس

نان های هات داگ را از طول برش دهید، اما کاملاً جدا نکنید. سوسیس ها را نیز از طول برش دهید و درون نان ها قرار دهید.

مرحله ۳: پخت و لایه چینی

مخلوط تخم مرغ را درون نان های برش خورده بریزید. روی هر نان، برش های پنیر و خیارشور قرار دهید و با سس کچاپ و پنیر موزارلا تزیین کنید.

مرحله ۴: پخت در فر

ساندویچ ها را در سینی فر بچینید و در فر از قبل گرم شده با دمای ۱۸۰ درجه سانتی گراد به مدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه قرار دهید تا پنیر آب شود و سطح آن طلایی شود.

مرحله ۵: سرو

ساندویچ ها را داغ سرو کنید.

نکات طلایی

می توانید به جای سوسیس از کالباس یا مرغ پخته استفاده کنید.

این ساندویچ را می توانید با سبزیجات تازه مانند گوجه فرنگی یا کاهو نیز تزیین کنید