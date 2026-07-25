کوکوی هویج ؛ چگونه از وا رفتن کوکو جلوگیری کنیم؟

هویج سرشار از ویتامین A، آنتی‌اکسیدان و فیبر است. اگر از طعم خام هویج خسته شده‌اید، کوکوی هویج یک گزینه عالی برای تنوع بخشیدن به سفره شماست. این کوکو هم به عنوان پیش‌غذا و هم عصرانه یا شام سبک سرو می‌شود و با نان و سبزی یا ماست و گردو ترکیبی بی‌نظیر پیدا می‌کند.

در این مطلب با یک دستور پخت گام به گام و آسان برای کوکوی هویج آشنا می شوید که با رعایت نکاتی ساده، نتیجه ای ترد و خوشمزه خواهد داشت.

مواد لازم کوکوی هویج برای ۴ تا ۶ نفر

هویج رنده‌شده ۴ عدد بزرگ (حدود ۵۰۰ گرم)

تخم‌مرغ ۳ تا ۴ عدد

پیاز متوسط یک عدد (رنده‌شده و آب گرفته)

آرد نخودچی یا گندم ۲ تا ۳ قاشق غذاخوری

نمک، فلفل سیاه، زردچوبه به میزان لازم

روغن مایع یا کره به مقدار کافی برای سرخ کردن

طرز تهیه کوکوی هویج (گام‌به‌گام)

۱. آماده‌سازی هویج

- هویج‌ها را پوست بگیرید و با رنده ریز رنده کنید.

- اگر هویج آبدار بود، با دست فشار دهید تا آب اضافی خارج شود (این کار مانع از وا رفتن کوکو می‌شود).

۲. تفت دادن هویج (اختیاری اما توصیه می‌شود)

- در یک تابه کوچک، کمی روغن بریزید و هویج رنده‌شده را ۵ تا ۷ دقیقه تفت دهید تا نرم و خوش‌عطر شود.

- سپس اجازه دهید کاملاً خنک شود.

۳. آماده‌سازی پیاز

- پیاز را رنده کنید و با دست یا پارچه نخی آب آن را به طور کامل بگیرید (آب پیاز باعث شل شدن مایه می‌شود).

۴. ترکیب مواد

- در یک کاسه بزرگ، تخم‌مرغ‌ها را بشکنید و با چنگال خوب هم بزنید تا یکدست شوند.

- هویج خنک‌شده، پیاز رنده‌شده، نمک، فلفل، زردچوبه و آرد را اضافه کنید.

- همه مواد را خوب مخلوط کنید تا یکدست شود.

نکته: میزان آرد را طوری تنظیم کنید که مایه نه خیلی شل باشد و نه خیلی سفت.

۵. سرخ کردن کوکو

- تابه نچسب را روی حرارت متوسط قرار دهید و روغن (به ضخامت نیم سانت) بریزید.

- پس از داغ شدن روغن، یک ملاقه از مایه کوکو بریزید و با پشت قاشق آن را به ضخامت حدود یک سانتی‌متر پهن کنید.

- حرارت را ملایم کنید تا کوکو مغزپخت شود و ته آن طلایی شود (حدود ۵ تا ۷ دقیقه).

- سپس کوکو را برگردانید تا طرف دیگر نیز طلایی شود.

۶. سرو کوکوی هویج

- کوکوها را روی دستمال کاغذی قرار دهید تا روغن اضافی جذب شود.

- سپس گرم یا سرد، با نان، سبزی خوردن، ماست و گردو یا ترشی سرو کنید.

نکات طلایی برای یک کوکوی هویج عالی

برای عطر و رنگ بهتر: کمی زعفران دم‌کرده به مواد اضافه کنید.

برای بافت تردتر: به جای آرد گندم از آرد نخودچی استفاده کنید تا کوکو پف‌دار و ترد شود.

جلوگیری از وا رفتن کوکو:

- آب اضافی هویج و پیاز را حتماً بگیرید.

- از تخم‌مرغ کافی استفاده کنید (چسبندگی مایه را تضمین می‌کند).

- حین سرخ کردن حرارت را کم کنید تا کوکو مغزپخت شود و نسوزد.

تنوع در طعم: می‌توانید کشمش پلویی، گردوی خردشده یا سبزیجات معطر (شوید خشک، جعفری) به مایه اضافه کنید.

روش پخت در فر (نسخه کم‌کالری)

اگر به دنبال گزینه کم‌چرب‌تر هستید:

- مایه کوکو را در قالب سیلیکونی یا سینی فر چرب‌شده بریزید.

- در فر با دمای ۱۸۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۲۰ تا ۲۵ دقیقه قرار دهید تا روی آن طلایی شود.

با رعایت این نکات ساده، می‌توانید کوکوی هویجی خوش‌طعم، پف‌دار و مجلسی در خانه تهیه کنید. این دستور را امتحان کنید و لذت ببرید.